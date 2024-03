Jorge Javier Vázquez rescata sus fotos más humillantes para burlarse del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez

Jorge Javier Vázquez y Miguel Ángel Rodríguez, en montaje de INFOBAE. (Fotos: Europa Press)

Jorge Javier Vázquez ha rescatado unas comprometidas imágenes de su pasado para comentar uno de los asuntos políticos de la jornada. El presentador ha publicado tres fotografías que sus haters suelen utilizar para humillarle en redes sociales, aunque en esta ocasión las ha utilizado a su favor, tirando de humor para burlarse de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Después de que elDiario.es haya publicado las amenazas e insultos que la mano derecha de Ayuso ha enviado a una periodista del citado medio por publicar informaciones exclusivas sobre el presunto fraude fiscal del novio de la presidenta, Jorge Javier ha recurrido a su habitual sarcasmo y se ha reído de sí mismo para atizar a Rodríguez, conocido en el ámbito político por las siglas MAR.

La primera fotografía que el de Badalona ha compartido en su perfil de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, es la ya mítica estampa del desfile del Orgullo LGTBI en el que fue captado por las cámaras disfrutando de la fiesta y visiblemente ebrio. “MAR escribiendo un WhatsApp amenazante a la periodista de @eldiarioes”, ha escrito el rostro de Mediaset España.

Y, finalmente, MAR arrepentido después de haber enviado el WhatsApp amenazante a la periodista de @eldiarioes pic.twitter.com/f4yKqB7GGd — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) March 16, 2024

En otro tuit, el conductor de Supervivientes publica otra de sus comprometidas imágenes. En esta ocasión, ha rescatado la foto que le hicieron en una sala de Madrid y en la que aparece dormido en un sofá con una copa en la mano. Una vez más, se compara a sí mismo con el jefe de gabinete de la dirigente madrileña. “MAR tomándose un respiro después de escribir un Whatsaap amenazante a la periodista de @eldiarioes”, comenta.

Por último, Jorge Javier recurre al selfie que una persona se tomó junto a él en otra discoteca, una imagen en la que también se le ve sentado en un sofá, con manchas en el pantalón y la mirada perdida mientras sostiene el móvil con una mano. El comentario que acompaña a la fotografía es el siguiente: “Y, finalmente, MAR arrepentido después de haber enviado el WhatsApp amenazante a la periodista de @eldiarioes”.

Polémicas fotos

Con esta publicación, parece que Jorge Javier Vázquez ha querido tirar de humor y dejar sin armas a quienes empleaban sus comprometidas imágenes para cargar contra él. Sin embargo, hace un tiempo el presentador buscó amparo en la justicia para que esas fotografías no pudieran ser compartidas, demandando a dos periódicos que publicaron varias instantáneas y un vídeo en el que aparecía ebrio en un conocido local de Chueca, en Madrid.

Pese a que el catalán reclamaba 9.000 euros de indemnización por vulneración de su intimidad y derecho al honor, finalmente el Tribunal Supremo desestimaba su denuncia a finales del año pasado: “La información difundida es veraz y se refiere a hechos que tienen relevancia pública, en el sentido de noticiables tanto por la proyección y notoriedad pública del sujeto, como por el interés público del asunto sobre el que se informa”, rezaba la sentencia de la Sala de lo Civil.

Lo cierto es que para Jorge Javier el alcohol no es un tema tabú, pues lo aborda abiertamente en su último libro, Antes del olvido, y también ha hablado de ello en su blog de Lecturas. “Comencé a beber copas —gin-tonics, para ser más exactos— cuando empecé a salir por el ambiente gay. Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral, me dirigía a la barra y me pedía una copa. Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo”, confesaba, relatando que el problema empeoró con su boom en televisión, cuando empezó a recurrir al alcohol como “ansiolítico”.