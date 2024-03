Kate Middleton confiesa en sus redes sociales que fue ella quien editó la imagen y pide disculpas

Kate Middleton junto a sus hijos en una imagen compartida en el perfil oficial de los príncipes de Gales. (instagram.com/princeandprincessofwales)

Este domingo 10 de marzo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Reino Unido, Kate Middleton reaparecía en las redes sociales del palacio de Kensington con la que era su primera fotografía oficial tras dos meses ‘desaparecida’ después de realizarse una cirugía abdominal de la que no se han desvelado detalles.

Sin embargo, lo que pretendía ser un mensaje de tranquilidad, no tardó en llenar Internet de conjeturas, pues poco después se hacía evidente que la instantánea estaba manipulada. Como consecuencia, diferentes agencias como Getty, France Press o The Associated Press, entre otras, la retiraron de sus servidores y avisaron a sus usuarios de que no se podía utilizar.

Tras unas horas de confusión, ha sido la propia Kate Middleton quien ha salido al frente, una vez más a través de la cuenta de Instagram de Kensington, para entonar en mea culpa y asumir la responsabilidad. “Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre”, ha escrito en una storie, que firma con la inicial de su nombre, una ‘C’.

Mensaje compartido por Kate Middleton.

Todo apunta a que la intención de Kensington al publicar esta imagen era poner punto final a las especulaciones sobre la salud de Kate, pero lograron todo lo contrario por esos detalles que apuntaban a un retoque digital que finalmente se ha confirmado.

En la polémica fotografía, que sigue publicada, se puede ver a la princesa de Gales sentada y rodeada de sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, que como ella sonríen de manera amplia a la cámara. Según se conoció después, el príncipe Guillermo fue quien tomó la imagen a comienzos de semana en Windsor.

Entre los detalles que han llamado la atención está, por ejemplo, una incoherencia en la alineación de la mano izquierda de la princesa Charlotte, pues no encaja con el jersey que lleva. Además, tanto en el cuello de Kate como en las manos de los niños se aprecian diferentes cortes de superposición que hacen que esas partes se vean borrosas. También llaman la atención la ventana que está al fondo, los zapatos de la princesa y la ropa de Louis, entre otras cosas.

Un momento complicado

La publicación de esta instantánea llega en un momento convulso para la Familia Real británica, que vive entre teorías de conspiración sobre el estado real de Kate. Especialmente después de que se haya movido en dos ocasiones la fecha de su reaparición, que primero estaba programada para “después de Semana Santa” y a continuación para el desfile del Trooping the Colour, donde parece que finalmente no estará presente.

La situación, como expresó la biógrafa real Sally Bedell Smith en People, se ha convertido en un desafío para los Windsor y es que “todo el mundo se siente inquieto por la incertidumbre. Hay demasiada inquietud en torno a la monarquía en este momento”.

Además, está el fracaso de la última estrategia de la Casa Real, que buscaba calmar las aguas con esta polémica -y retocada- fotografía que pretendía ser la ‘reaparición’ oficial de Kate Middleton tras su intervención quirúrgica y que ha terminado siendo un nuevo foco de controversia. Tampoco hay que olvidar que la información dada por parte de Kensington Palace sigue siendo prácticamente nula. Las oficinas de los príncipes de Gales siguen enrocados en su estrategia inicial e insisten en que no darán detalles sobre el estado de Kate: “Fuimos muy claros desde el principio en que la princesa de Gales estaría fuera hasta después de Semana Santa y que el Palacio de Kensington solo proporcionaría actualizaciones cuando algo fuera significativo”, aseveraron en su último comunicado.