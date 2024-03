El Palacio de Kensington difundió la primera foto de Kate Middleton desde su cirugía abdominal

Kate Middleton durante un acto en mayo de 2023 (Kin Cheung/REUTERS/archivo)

El Palacio de Kensington publicó este domingo la primera foto de Kate Middleton desde su operación, en la que la Princesa de Gales agradece al público su apoyo en un mensaje con motivo del Día de la Madre mientras sigue recuperándose.

La princesa Kate, de 42 años, aparece junto a sus tres hijos, el príncipe Jorge, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, en una foto tomada por su marido, el príncipe William.

“Gracias por sus amables deseos y su continuo apoyo durante los últimos dos meses. Deseando a todos un Feliz Día de la Madre”, escribió la Princesa de Gales, firmando el mensaje con una “C” de Catherine.

La foto de Kate junto a sus hijos difundida por el Palacio de Kensington. Fue tomada por su marido, el príncipe William (Instagram: princeandprincessofwales)

En la nueva foto, Kate aparece sentada en una silla con los brazos alrededor de Louis y Charlotte, mientras que George abraza a su madre por detrás.

La princesa no había aparecido en fotos oficiales desde que ingresó al hospital el 16 de enero por una intervención quirúrgica en el abdomen de la que no se conocen las razones, aunque medios británicos afirmaron que no se trató de un cáncer.

No obstante, la semana pasada medios estadounidenses publicaron una foto en la que se le vio en un automóvil, cerca de Londres.

Al momento de su hospitalización, el Palacio de Kensington precisó que esta duraría de 10 a 14 días, una estancia relativamente larga que suscitó numerosas especulaciones en los tabloides británicos, en los que la princesa a menudo ocupa las portadas.

En extremo popular en Reino Unido, Catherine pasó su convalecencia en el domicilio familiar de Windsor, en el oeste de Londres. Según informó en su día el Palacio de Kensington, residencia oficial de los príncipes de Gales, Kate no tenía previsto cumplir con un compromiso oficial hasta después de Pascua, a finales de marzo.

La princesa retomará los compromisos oficiales el 8 de junio, cuando asistirá al cumpleaños del rey Carlos IIl, según informó la semana pasada el Ministerio británico de Defensa. Kate estará en el denominado ‘Trooping the Colour’, el desfile ceremonial con el que se celebra oficialmente el cumpleaños del jefe de Estado del Reino Unido en el centro de Londres.

El cáncer del rey

La falta de información sobre Kate, uno de los miembros más populares de la familia real, contrastó con la decisión del rey Carlos III de comunicar, al mismo tiempo que se anunció la operación de la princesa, que sería sometido a una intervención para tratar un problema de próstata.

A diferencia de Carlos, que fue visto salir del hospital -el mismo donde fue operada Catalina- junto a la reina Camila, no se vio a la princesa el día que fue dada de alta.

Poco días después, el palacio de Buckingham informaba de que en su operación al rey se le detectó un cáncer y que estaría de baja indefinida en su residencia de Sandringham, este de Inglaterra, donde la familia real británica pasa la Navidad.

No obstante, en las últimas semanas, el jefe de Estado ha sido fotografiado cumpliendo sus funciones oficiales con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y también cuando asistía a las sesiones médicas para tratar el cáncer, del que no se han dado detalles.

La actividad del príncipe William

Cuando se comunicó la operación de la princesa Catherine, que, según la realeza, fue un éxito, la familia real destacó que el príncipe de Gales también se tomaría unas semanas para estar con su esposa y cuidar de sus tres hijos.

Ante la ausencia del rey y de los príncipes de Gales poco después de la operación de Kate, Camila cumplió varios compromisos oficiales, si bien William ha retomado recientemente sus labores de representación.

La semana pasada William se ausentó por “razones personales” de un servicio religioso en Windsor por su difunto padrino, Constantino de Grecia, y las especulaciones sobre el estado de su mujer volvieron a dispararse.

El Palacio de Kensington se apresuró a desmentir que su ausencia se debiese a un empeoramiento de Catherine, quien, según informó, continuaba “bien” en su recuperación.