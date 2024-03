Cillian Murphy admite que no suele ver la mayoría de películas que protagoniza, excepto una de ellas

Cillian Murphy posa con su Oscar tras alzarse con el galardón a 'Mejor actor' por su interpretación en 'Oppenheimer' (REUTERS/Carlos Barria)

Tras más de 20 años de relación cinematográfica y profesional con Christopher Nolan, Cillian Murphy consiguió un papel protagonista para una de sus películas. “Queridísimo Cillian. Por fin, una oportunidad de verte como protagonista... Con amor, Chris”. Ese fue el mensaje que el director de Oppenheimer dejó en la primera página del guion de la cinta que se alzó con siete premios en la 96.ª edición de los premios Oscar celebrada este domingo en Los Ángeles, entre ellos, el de ‘Mejor película’, ‘Mejor actor protagonista’ y ‘Mejor dirección’.

Murphy ha aparecido en seis proyectos del director británico: Origen (2010), Dunkerque (2017), la trilogía del Caballero Oscuro (2005, 2008 y 2012) y Oppenheimer. Las únicas películas de Nolan en las que no participó fueron Tenet (2020) e Interstellar (2014). Tras mucho deseo interno de protagonizar una de las películas de Nolan, el actor irlandés se ha consagrado con el galardón más codiciado en Hollywood, un premio no apto para la sorpresa después de haber arrasado en la temporada de premios (además del Oscar, también ganó un Globo de Oro, un BAFTA y un SAG Award), con su interpretación de J. Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica.

En una entrevista con 60 minutes, el programa de la cadena estadounidense CBS, Murphy enseñó la copia original del guion que incluía el ya mencionado mensaje, habló de la repercusión de Oppenheimer y también de cómo consiguió su primer papel protagonista en una cinta de Nolan. “Siempre he dicho en público, y en privado a Chris, que si estoy disponible y quiere que esté en una película, allí estaré. No me importa el tamaño del papel”, declaró. “Pero en el fondo, secretamente, estaba desesperado por interpretar un papel principal para él”, añadió tras explicar que consiguió su rol como a través de una llamada telefónica.

Cillian Murphy y Christopher Nolan en la gala de los Oscar del domingo (REUTERS/Mike Blake)

Pese al éxito de sus interpretaciones, el irlandés ha afirmado que no suele ver las películas en las que trabaja. Eso sí, hay una cinta que rompe la norma. Se trata de 28 días después (2002), la película dirigida por Danny Boyle que protagonizó y en la que se presenta un Londres distópico que ha caído en las garras de un extraño virus que ha puesto la ciudad, y por ende la civilización, patas arriba.

“Nunca veo mis propias películas, excepto esa. Siempre la ponen en Halloween y durante la pandemia la gente no paraba de enviarme fragmentos. Y se la he enseñado a mis hijos. Y se ha mantenido en pie, a pesar de que ya tiene 23 años. Así que estoy encantado de volver a reunir a la banda”, ha declarado a Variety. El mes pasado se anunció el regreso de Danny Boyle, y también el del guionista Alex Garland, para una secuela que llevará el nombre de 28 años después.

Londres, bajo un embrujo zombi

Cillian Murphy comenzó en el cine con apenas veinte años, apareciendo como secundario en algunas películas irlandesas como The Tale of Sweety Barrett y otras de Reino Unido como The trench. No obstante, su primer gran papel sería en 28 días después, una cinta distópica con la que se dio a conocer al gran público.

28 días después presenta un Londres distópico e inhumano. Las calles están desérticas y los supervivientes se cuentan con los dedos de la mano. Un virus desconocido comienza a propagarse por toda Gran Bretaña, matando a gran parte de su población. Este evento convierte a la capital británica en un juego mortal al que Murphy deberá jugar para certificar su supervivencia.

Jim (Cillian Murphy) en una escena de '28 días después'

La infección, que se propaga a través de la sangre, se expandirá por toda la nación. Jim (Murphy) estaba inconsciente cuando todo ocurre y despierta 28 días después del caos. Tras su letargo, se topa con una ciudad en ruinas. En la cinta dirigida por Boyle, considerada como una de las mejores del género apocalíptico y de zombis, el intérprete irlandés demuestra su maestría a la hora de llevar el peso de una cinta.