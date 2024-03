Alianza Democrática gana las elecciones de Portugal

Luís Montenegro, el candidato de la coalición Alianza Democrática (EFE/EPA/TIAGO PETINGA)

Portugal se inclina hacia la derecha tras nueve años con la izquierda en el Gobierno. Luís Montenegro, el candidato de la coalición Alianza Democrática, ha conseguido imponerse en las urnas, mientras el Partido Socialista, liderado por Pedro Nuno Santos, ha sufrido un fuerte retroceso en comparación con los últimos comicios. El otro gran ganador de la noche ha sido André Ventura, el líder de Chega, la formación de ultraderecha, dado que ha conseguido consolidarse como la tercera fuerza política, siguiendo muy de cerca a las dos principales formaciones.

Este domingo, los ciudadanos de Portugal tenían una cita importante en las urnas: debían elegir al próximo primer ministro. Después de un largo mandato de la izquierda, la coalición de la derecha ha llegado a esta llamada a las urnas con la intención de protagonizar un giro de guion. Y así ha sido. Con el 29,6%% de los votos para Montenegro, la derecha ha conseguido romper con la tendencia que inició António Costa en el año 2015. Lo que supone Mientras que Partido Socialista ha obtenido alrededor del 28,7% del respaldo de los ciudadanos; y Chega, un 18,1%.

Ahora, tras conocerse la elección de los ciudadanos, y evidenciarse que Alianza Democrática no cuenta con el respaldo suficiente para alcanzar una mayoría, llega el momento de los pacto y las alianzas. Lo cierto, es que con un resultado tan ajustado, no está claro qué bando (derecha o izquierda) será el que consiga formar gobierno. Como ganadores de las urnas, Alianza Democrática tratará de unirse a Iniciativa Liberal, aunque esto no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta. A ello se suma el problema de que Montenegro ya dejó claro que no abriría la puerta a Chega, aunque no les haría falta dado que sería suficiente para superar a las formaciones de izquierda, pero no para la mayoría absoluta.

Noticia en desarrollo