Dani Martín anuncia la gira ‘25 putos años’: cómo comprar las entradas para sus únicos conciertos

En las últimas semanas Dani Martín se ha convertido en el cantante del que todo el mundo habla. Tras su controvertido episodio a cuenta de su última canción, Ester Expósito, en la que dedicaba una irónica serenata a su estilo a la actriz de Élite, el madrileño ha vuelto a sorprender a todos con un nuevo anuncio. Esta vez no se ha tratado de una canción, sino de nada menos que un concierto, o mejor dicho, dos conciertos que serán los únicos que de el exlíder de El canto del loco.

“Hola, soy Dani Martín, sigo en el centro donde me metieron algunos medios de comunicación. He conseguido un teléfono para contaros que mañana salen las entradas de mi gira 25 puto años”, contaba el cantante en un curioso vídeo compartido en redes sociales, en el que se podía ver su silueta en blanco y negro en lo que parecía una cámara de seguridad. “Lo he encontrado, está aquí”, se escucha decir al final del vídeo, en lo que parece un remate a la broma del madrileño en torno a las informaciones de que supuestamente se encontraba internado en algún centro de salud.

Pues bien, no solo esos rumores eran evidentemente falsos, sino que Martín está mejor que nunca y así lo demuestra con su anuncio. Una celebración de los 25 años que han pasado desde que comenzase con El Canto del Loco y que tendrá lugar únicamente en Madrid. Pero claro, estamos hablando de uno de los artistas más seguidos del panorama nacional, y tras anunciar la primera fecha, no ha tardado en armarse casi tanto o más jaleo que cuando lo de Ester Expósito.

Entradas agotadas y nuevas fechas

A las once de la mañana el cantante anunciaba su primera fecha para el concierto en Madrid, del día 20 de diciembre de 2025, el año que en el que según asegura solo actuará en Madrid. Dada la unicidad de todo esto, las entradas no tardaban en agotarse en apenas 10 minutos. “WTF? Un @WiZinkCenter en 10 min? Gratitud a vuestra fidelidad. 10 p*t*s minutos, segunda fecha ya disponible”, publicaba tan solo una hora después. De nuevo las entradas de esta segunda fecha, la del día 19 de diciembre, se agotaban casi al instante, pero la cosa no se iba a quedar ahí. Las entradas, para más señas, pueden obtenerse en la página oficial de El Corte Inglés o en la del Wizink Center, aunque lo mejor es acceder directamente desde los links del propio cantante. Avisamos, eso sí, que hay que ser rápidos e ir sobrados de paciencia.

Porque a mediodía Dani Martín pillaba de nuevo a todos por sorpresa anunciando una tercera fecha, de nuevo en Madrid y en este caso para el día 13 de diciembre. Como si de un juego se tratara buscando ver cuántas fechas es capaz de anunciar y que se agoten, el cantante anunciaba al cabo de una hora una cuarta fecha, en este caso para el 12 de diciembre. “Que suena la Foto del Canto y sale la cuarta fecha del Wiiiiiiiizink!!!!!!”, publicaba el artista de nuevo en sus redes. Y no habríamos de descartar una quinta fecha mientras se leen estas líneas.