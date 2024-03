Las sorprendentes confesiones sexuales con las que ha reaparecido Bertín Osborne

Bertín Osborne en imagen de archivo (Europa Press)

Uno de los nombres que más titulares ha acaparado desde hace un tiempo hasta aquí es Bertín Osborne. Su vida no ha dejado de estar en el punto de mira desde que salió a la luz que se convertiría en padre junto a Gabriela Guillén a sus 69 años. Un escándalo mediático por el que tomó la decisión de blindarse y alejarse de los focos por un tiempo. No obstante, su rostro vuelve a copar los titulares de la prensa tras las sorprendentes confesiones sexuales que ha realizado durante una entrevista a las clínicas The test.

El espacio de Telecinco Vamos a ver se ha hecho eco de sus declaraciones y ha desvelado que el presentador de Mi casa es la tuya habló abiertamente de sus relaciones íntimas y de sus percepciones sobre el amor para el centro del que es embajador. “Es la imagen de una de las clínicas de salud masculina. Ha reaparecido para hablar de sexo y, entre otras cosas, habla de gatillazos e infidelidades”, aseguró Adriana Dorronsoro en el matinal presentado por Joaquín Prat.

El encuentro que el intérprete de Como un vagabundo tuvo con la clínica The test aún no ha visto la luz al completo, pero todo apunta a que el contenido de la charla lo situará en el centro de las miradas. El programa producido por Unicorn Content ha rescatado varios titulares de las declaraciones que ser han podido escuchar de Bertín tras los clips publicitarios que se han hecho de la entrevista. En ellas, el artista madrileño asegura que pese a sus 69 años sigue teniendo un estilo de vida sexual muy activo. “¿Maratón sexual? Lo hago también”, ha afirmado el conductor de televisión durante la conversación.

'Vamos a ver' rescata las declaraciones íntimas de Bertín Osborne (Mediaset)

“Una vez tuve un gatillazo”, ha desvelado en su intervención. No obstante, si bien estas declaraciones se centran en su vida íntima, Bertín Osborne también soltó algún que otro comentario que podría no ser bien visto por sus exparejas. “Enamorarse es imposible... Yo nunca me enamoro. No sé lo que es enamorarse”, ha confesado.

Una nueva ilusión

Por si fuera poco, parece ser que en dicha entrevista el presentador encontró una nueva conquista, tal y como manifiestan en Vamos a ver. “El día que se graba ese encuentro a mí me cuentan que podría salir una nueva ilusión por parte de Bertín Osborne”, ha sacado a la luz Pepe del Real.

“Me cuentan que en esa grabación aparece el conductor del programa y varias chicas que le preguntan sobre la virilidad a él”, ha proseguido, poco antes de confesar que hubo una mujer que cayó en los encantos del artista. “En las pausas, Bertín se acerca a dos de las chicas y empieza a tontear con ellas. Hay una de las chicas que se pasa el teléfono con él”, ha concluido el colaborador.