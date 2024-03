Bertín Osborne cambia drásticamente de opinión sobre su hijo con Gabriela Guillén

Bertín Osborne. (Europa Press)

Dos meses después del nacimiento de su séptimo hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén, Bertín Osborne sigue sin conocer al pequeño, del que llegó a renegar asegurando que solo en caso de que se confirmara su paternidad mediante una prueba de ADN se encargaría económicamente de él, pero sin forjar un vínculo paternofilial con el pequeño.

“Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos… Sería una irresponsabilidad no hacerme las pruebas. Pero no por nada, sino porque creo que es de justicia para todo mi entorno hacerlo”, aseguró en una entrevista, añadiendo que “he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre”.

Te puede interesar: La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”

Si bien su opinión era firme, el paso de las semanas parece que han relajado su parecer, pues ahora Osborne ha cambiado radicalmente de opinión. Así lo ha asegurado la periodista Beatriz Cortázar en el programa Y ahora Sonsoles, donde ha contado que el presentador está empezando a ser consciente de los errores que ha cometido en los últimos meses. “Se ha dado cuenta de que se debe al público, que le criticaba por los pasos que ha dado”, ha añadido a su vez Daniel Carande, para quien el artista ha estado “muy mal asesorado” en este respecto.

Gabriela Guillén en una imagen de archivo. (Europa Press)

Por eso, su nueva estrategia es poco a poco recuperar su imagen más amable, acercándose no solo a Gabriela y al bebé si se corrobora que es hijo suyo, también mostrándose más agradable con los medios de comunicación.

Te puede interesar: La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”

Además, si finalmente se confirma que el pequeño es fruto de su historia con Guillén, Bertín querría tener “trato con él”, tal y como han afirmado los colaboradores del espacio de Antena 3. Pero todo ello dependerá de la prueba de paternidad, la cual ya está en curso tras la demanda de la paraguaya.

Gabriela Guillén, por su parte, tiene intención de mantenerse firme con respecto a todo lo relacionado con el cantante. También en lo que se refiere a la demanda de paternidad que interpuso contra él, pues la joven considera que nunca se hizo cargo del bebé en ningún sentido.

Gabriela Guillén. (Europa Press)

La fisioterapeuta no va a dar su brazo a torcer hasta demostrar que el niño es hijo de Bertín Osborne pese a que públicamente se ha llegado a dudar de su palabra. Una de las personas que ha cuestionado la paternidad del autor de Como un vagabundo es Alessandro Lequio, que puso en duda en televisión que el madrileño sea el padre del bebé.

Gabriela Guillén

La madre del último hijo de Bertín Osborne tiene 32 años, es de origen colombiano y una persona muy polifacética. No solo ha hecho sus trabajos como modelo, tal y como ha demostrado con El Capote, una marca de moda, también tiene una faceta de empresaria, ya que regenta dos centros de estética en Madrid que se llaman MGG y están ubicados en la capital. Por si fuera poco, Gabriela es fisioterapeuta, algo que desveló el propio Bertín al decir en una entrevista que “me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte”.

Bertín y Gabriela se conocieron el pasado 2022 durante una campaña publicitaria de la marca El Capote, de la que él lleva años siendo imagen. Si bien no se sabe cómo empezó todo, lo que está claro es que tuvieron buena sintonía, ya que Osborne ha llegado a decir de ella que es una mujer “encantadora, simpática, muy guapa”.