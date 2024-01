La drástica decisión de Bertín Osborne tras el nacimiento de su hijo: “No quiero ejercer de padre”

Bertín Osborne en imagen de archivo. (Europa Press)

Bertín Osborne ha comenzado el año con una noticia que, quizás para otra persona, sería motivo de gran alegría, el nacimiento de su séptimo hijo. El pequeño, fruto de su anterior relación con Gabriela Guillén, vino al mundo el pasado 31 de diciembre, día de Nochevieja. Unas horas después de la llegada al mundo del pequeño, el presentador y músico ha ofrecido una entrevista exclusiva a ¡Hola! en la que ha dejado claro que no va a ejercer de padre del niño.

“He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré”, ha afirmado el artista en las páginas de la publicación, dejando claro que su intención es hacerse las pruebas de paternidad para asegurarse que es hijo suyo. El motivo, según ha añadido, es por cuestiones de compromiso con los suyos: “yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas”.

Sobre la madre del bebé, Gabriela, ha dicho que “es una chavala estupenda, es buenísima gente. Muy atractiva, muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella”. También ha revelado que le ha ofrecido ayuda y que ella la “ha rechazado”. “Es muy injusto que la acusen de tener un interés”, ha afirmado rotundo.

Vida personal

Bertín Osborne no solo ha hablado de su nuevo hijo, también de su vida amorosa. En ese sentido, ha reconocido que echa de menos la vida en pareja, aunque “con matices”. “A quien echo de menos es a Fabiola. Muchísimo. Fabiola es la mujer más importante. Es un ejemplo de todo. Es una compañera bestial”, ha reconocido, refiriéndose a Fabiola Martínez, la madre de sus hijos Carlos y Kike.

En otro orden de cosas, el cantante ha advertido que tiene “preparadas” una querella y una demanda, aunque no ha dicho a quién. “Si no las he presentado es porque no soy vengativo y porque me da pena. Hasta ahora pensaba que tenía amigos en la profesión, pero he descubierto que no”.

Gabriela Guillén

La madre del último hijo de Bertín Osborne tiene 32 años, es de origen colombiano y una persona muy polifacética. No solo ha hecho sus trabajos como modelo, tal y como ha demostrado con El Capote, una marca de moda, también tiene una faceta de empresaria, ya que regenta dos centros de estética en Madrid que se llaman MGG y están ubicados en la capital. Por si fuera poco, Gabriela es fisioterapeuta, algo que desveló el propio Bertín al decir en una entrevista que “me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte”.

Bertín y Gabriela se conocieron el pasado 2022 durante una campaña publicitaria de la marca El Capote, de la que él lleva años siendo imagen. Si bien no se sabe cómo empezó todo, lo que está claro es que tuvieron buena sintonía, ya que Osborne ha llegado a decir de ella que es una mujer “encantadora, simpática, muy guapa”.