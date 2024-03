El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso vuelve a escena: la contundente petición de “un piquito” y la respuesta de Misa Rodríguez

La portera de la selección española, Misa (Instagram)

El beso no deseado de Luis Rubiales, entonces expresidente de la Real Federación Española, a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas en la final de la Mundial Femenino de Australia marcó un antes y un después tanto en el fútbol femenino como en la sociedad. Los hechos traspasaron el césped para convertirse en un problema nacional e internacional. Ese beso no consentido levantó todo un movimiento: #Seacabó seguido por deportistas de toda categorías así como a personalidades de otros ámbitos como el mundo del cine. Sin embargo, cuando parecía que esos hechos eran cosa del pasado, un grupo de aficionados han decidido volver a ponerlo en escena.

El caso Rubiales comenzó el pasado 20 de agosto, cuando las jugadoras de la selección española lograron la mayor gesta de la historia hasta el momento. Actualmente el caso continúa avanzado y la última en declarar fue la actual seleccionadora Montse Tomé. Sin embargo, a nivel deportivo parece haber quedado atrás, las jugadoras han tratado de dejar la situación atrás para centrarse en lo deportivo y en lo que actualmente les competía la Nations League. Esta competición se ha saldado con España sumando un título más a su palmarés tras vencer a Francia en la final por 2-0.

Y no solo eso, sino que esta victoria les otorgaba un billete directo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de la primera vez en la historia que acudan a este torneo internacional. Esta vez sí, la celebración no estuvo enturbiada por nada ni nadie. Las futbolistas pudieron festejar el título, tan solo siete meses después de convertirse en campeonas del mundo, así como su clasificación a los Juegos. Con Jenni Hermoso como alma de la fiesta, La Roja no dudó en darse un baño de masas a su llegada a Madrid. El Palacio de Vistalegre fue testigo de la fiesta que inundó la capital.

Tras ello, las jugadoras realizaron los actos burocráticos pertinentes. Acudieron al Congreso de los Diputados, donde la capitana Irene Paredes aprovechó la coyuntura para reivindicar más inversión en el deporte femenino, así como ayudas y protección. La celebración estaba saliendo a pedir de boca hasta que a la salida de la Cámara Baja un grupo de jóvenes comenzaron a gritar: “Un piquito, un piquito”. En referencia al beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, durante la final del Mundial.

La reacción de Misa Rodríguez

Sin embargo, si algo ha quedado claro con el caso Rubiales es que la selección española está muy unida y no dudan en salir a defenderse unas a otras cuando sea necesario. Ya ocurrió con el ya famoso #Seacabó que todas las futbolistas de la selecciona así como las de fuera de ella acogieron. Y esta vez, no iba a ser menos. Esos gritos no iban a quedar en el aire, sin respuesta.

La portera de la selección española, Misa Rodríguez, escuchó los gritos justo antes del subir al autobús y no estaba dispuesta a dejarlo pasar e ignorarlo como hicieron el resto de las jugadoras. Así, en ese momento se giró y con contestó con contundencia: “No tiene gracia eso, retrasados”. Una contestación que se ha llevado un gran aplauso por parte de los usuarios de redes sociales, quienes no han dudado en mostrar su apoyo a la guardameta de España. A la vez las redes sociales también han mostrado su descontento por las bromas que algunos jóvenes todavía llevan a cabo sobre este delicado asunto.