Jenni Hermoso, víctima de insultos en las redes sociales: “Trozo de pescuezo, te han comido la cabeza los iluminati”

La jugadora española Jenni Hermoso (REUTERS/Daniel Becerril)

Jenni Hermoso se sinceró en el estreno de la temporada de Jesús Calleja, cuando confesó que recibía insultos constantes en sus redes sociales. Desde que estallase el ‘caso Rubiales’, cuando la jugadora recibió en la final del Mundial un beso por parte del expresidente de la Federación, y denunció lo ocurrido, Hermoso no ha dejado de ser víctima de insultos y estar en el centro de la polémica.

Esta vez, la campeona mundial ha publicado en sus redes sociales los insultos diarios que recibe por parte de un mismo usuario, que se esconde detrás de un nickname. Desde ‘asesina’ hasta ‘denuncietis’ forman parte del acoso diario que sufre la futbolista. “Puta, que no te toco ni con un palo no vaya a ser que denuncies. Hija puta, trozo de pescuezo”, comienza diciendo el hombre en el audio que compartió vía stories Hermoso. “Te han comido bien la cabeza los iluminati, ¿eh, trozo de mierda? Drogadicta, hija de puta”, continuaba, junto al insulto escrito de “asesina”.

La jugadora afirmaba de manera irónica que “claro que no había que cambiar nada en esta sociedad”. Sin embargo, lejos de afectarle en lo personal, afirma sentirse orgullosa de ello. “¡Ey! Que todo está bien. Simplemente, quería hacer ver las almas vacías que siguen insistiendo en hacer daño. Por supuesto que esto solo hace que me sienta más orgullosa con todo”, zanjó.

Storie de Jenni Hermoso mostrando el insulto (Instagram)

“Como te vea por la calle te apuñalo”, “ojalá te rompas las rodillas”, ...

La madrileña relató en el programa de Jesús Calleja (’Planeta Calleja’) cómo desde que estalló la polémica que ensombreció el título mundialista ha recibido continuas amenazas por redes sociales: “Al final acabas viendo cosas que no son de tu agrado. Hay gente que tiene tan vacía su vida que tiene que llenarla con comentarios tan malos hacia otra persona”. Hermoso aseguró haber recibido hasta amenazas de muerte. “Como te vea por la calle te apuñalo”, “me deseaban que me rompiera las rodillas”, ... Son algunos de los comentarios que recibe la jugadora.

Sin embargo, no tiene ninguna duda de que esas amenazas y esos insultos le han servido para fortalecerse: “Me ha afectado a nivel emocional y en cuanto a la personalidad. Pero sobre todo para bien. Tengo millones y millones de comentarios buenos... No me voy a quedar con el que me está afectando, hay que darse cuenta de todo lo bueno y positivo que estás generando a raíz de eso. Intentar controlar esas emociones me está haciendo una persona más dura, más coherente con las cosas que hago”.

Lo que sí aseguró Jenni es que la denuncia, está lejos de una politización que se ha sugerido en alguna ocasión, incluso el propio Rubiales acusó el revuelo de querer “tapar la amnistía”, pero la delantera asegura que todo lo que hizo fue por ella misma: “Yo he querido hacerlo así, nadie me ha obligado, nadie me ha pagado, nadie me ha dicho por detrás lo que tenía que hacer. En cada momento he hecho lo que creía que era lo correcto. Yo no he decidido salir en la televisión 24/7″.