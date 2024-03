Bárbara Rey y Sofía Cristo, en los juzgados por un presunto delito de alzamiento de bienes antes del debut de Ángel Cristo Jr. en ‘Supervivientes’

Bárbara Rey y Sofía Cristo saliendo de la Audiencia Provincial de Madrid. (Europa Press)

Bárbara Rey y sus hijos se han convertido en los personajes del momento. Mientras que Ángel Cristo Jr. está a punto de comenzar su aventura en Supervivientes, que se estrena este jueves 7 de marzo, la ex vedette y su hija están en un punto totalmente diferente. De hecho, este miércoles Bárbara y Sofía Cristo han acudido a la Audiencia Provincial de Madrid acompañadas por sus abogados.

Si bien se desconoce el motivo concreto de su presencia, esta visita se produce apenas unas horas después de que enviasen un burofax a Mediaset confirmando que han iniciado medidas legales contra Ángel. Con esta acción advertían al joven de que se abstenga de seguir revelando cosas sobre su familia durante su paso por el reality y todo apunta a que la comparecencia de la vedette y su hija ante el juez se debe a un asunto que nada tiene que ver con su guerra familiar.

Sí que podría tener más sentido la información que saltó el pasado junio, cuando se conoció que Bárbara y sus dos hijos irían a juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que la Fiscalía pedía para la artista tres años y medio de cárcel. Según el ministerio público, la de Totana se deshizo, con ayuda de Sofía y Ángel, de varias propiedades para evitar el pago de una deuda al fisco de 143.902 euros.

Bárbara Rey y Sofía Cristo en una imagen de archivo. (Europa Press)

Este junio se aplazó ante la imposibilidad de localizar a uno de los testigos y en esta ocasión, en la que no han trascendido más detalles, Rey se ha limitado a asegurar que “todo ha ido muy bien y estamos muy tranquilas”. “No voy a hablar del tema, pero nosotras no debemos un duro a Hacienda. Bueno, un duro no porque ya no existen los duros, pero no debemos ni un céntimo y ya está”, ha dejado claro, insistiendo en que “estábamos tranquilas antes y estamos muy tranquilas ahora”.

Disputa familiar

Sobre la presencia de Ángel en Supervivientes, Sofía ha querido desearle suerte a su hermano, pero también a los otros participantes. “Espero que les vaya muy bien a todos. Ojalá le vaya muy bien”, ha dicho, sin querer entrar en más detalles.

Bárbara, por su parte, no ha respondido a si verá el reality, “tengo mucho trabajo, ya veré como me reparto”, ha contestado. “Yo estoy muy bien gracias a Dios”, ha afirmado, dejando entrever que el hecho de que su hijo pueda seguir hablando sobre ella en la isla no le ha afectado en absoluto. “He dicho que le deseo lo mejor y que no tengo nada más que decir”, ha zanjado.