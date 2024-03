Acuerdo entre PSOE, Junts y ERC para la ley de amnistía

El presidente del Gobierno asegura desde Brasil que quedan pocas horas para poder llegar al pacto y conocer en qué consisten los cambios para contentar a Junts

Sobre la bocina, PSOE, Junts y ERC han llegado a un acuerdo para aprobar la ley de amnistía. Este jueves finaliza el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados pacte para emitir un nuevo dictamen de esta norma que posteriormente enviará al pleno para su aprobación y menos de 24 horas antes han logrado entenderse. A través de un comunicado conjunto, los partidos han hecho público su acuerdo y han insistido en que es constitucional, sin embargo, todavía no han desvelado los cambios en el texto o si hay alguna modificación respecto al terrorismo.

“Después de días de trabajo conjunto, y teniendo en cuenta las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia, los grupos parlamentarios del PSOE, ERC y Junts han llegado a un acuerdo mediante una transacción única a partir de las diferentes enmiendas que se mantenían vivas, para reforzar la ley de amnistía, que es una ley que cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista y que es plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales”, dicta el texto enviado a la prensa.

Explican que no será hasta mañana cuando se dará a conocer el contenido, justo antes de que comience la Comisión de Justicia en la cámara baja. Todos los focos estarán puestos en ver cómo ha quedado recogido el delito de terrorismo en la norma, ya que está ahí el quid de la cuestión, sobre todo después de que el Tribunal Supremo abriera la semana pasada una investigación por este delito a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic. “Ya lo verán en la enmienda”, ha señalado Sánchez este miércoles en una rueda de prensa durante su viaje oficial a Brasil.

Pedro Sánchez, este miércoles en Brasil. (Ricardo Stuckert/Palacio Planalt / DPA)

Desde el Gobierno han admitido que hay cambios para dar más garantías a los independentistas. Sin embargo, no quieren aclarar estas modificaciones que se han producido después de que la votación de esta ley fracasara en el Congreso en 30 de enero con el rechazo de Junts. Junts ha exigido que se incluya el terrorismo, una petición dirigida para el expresident, y hasta hace no mucho el Ejecutivo se refería a ella como “línea roja”.

Sánchez, convencido de que la ley saldrá adelante

“Ya lo verán en la enmienda, quedan pocas horas para poder conocer la transaccional”, ha señalado Sánchez al ser cuestionado directamente por cómo quedará recogido este tipo penal en el redactado final de la norma. “Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo”, ha insistido pocas horas antes de que enviaran este comunicado. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que sus socios apoyarán la norma.

Para Sánchez, la ley de amnistía es “trascendente para la democracia española” y va a significar dejar a tras “todas las consecuencias judiciales de una crisis territorial y constitucional como nunca vivió la democracia española”. El presidente ha señalado, como ya ha dicho en varias ocasiones, que el objetivo de esta ley es la reconciliación entre catalanes que “se vieron enfrentados en ese aciago 2017″ como consecuencia del procés y también de la sociedad catalana con el resto de españoles. En este sentido, ha recordado que el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía recoge que 54 países han aprobado leyes de amnistía y que eso ha permitido la reconciliación.

El PP: “No aceptamos esta humillación”

La reacción del PP no se ha hecho esperar, aunque tampoco sorprende. “El acuerdo de los socialistas con Junts y ERC es la evidencia de que Sánchez acepta que durante un periodo de tiempo concreto en Cataluña no había leyes que cumplir y que ya no hay sentencias que aplicar”, han apuntado fuentes del partido, que han recalcado que “no aceptan esta humillación”.

“No se puede vender nuestra dignidad por las necesidades parlamentarias de Pedro Sánchez*, quien hace un mes negaba tajantemente más cambios en su Ley de Amnistía. Es más, su portavoz en el PSOE hace tan solo dos días rechazaba nuevas modificaciones en el texto. Su palabra no vale nada”, han concluido.