El otro ‘premio’ que gana Alfonso Rueda por revalidar legislatura en Galicia: un puesto público cuando deje la política

Alfonso Rueda ha reivindicado que Galicia "votó por el 'sentidiño'" este domingo.

Alfonso Rueda ha ganado las elecciones gallegas con 40 escaños, consiguiendo la quinta mayoría absoluta consecutiva para los populares. El PP ha perdido dos asientos con respecto a los últimos comicios, pero Rueda ha superado en número de votos al último candidato del partido, Alberto Núñez Feijóo. El presidente ha celebrado la victoria en las urnas con su familia y buena parte de los candidatos que han integrado cada una de las cuatro listas. Rueda no solo ha firmado la consolidación de su liderazgo, sino que también ha garantizado la continuidad de Feijóo como número uno de Génova.

La noche ha tenido un tercer premio, no tanto desde el punto de vista político, sino desde el monetario. El triunfo de Rueda no solo le asegura cuatro años más al frente de la Xunta de Galicia, sino que también le concede una serie de privilegios de los que podrá disfrutar durante la próxima década. La legislación gallega que regula todo lo que gira en torno a la presidencia recoge en su artículo número 11 que los expresidentes de la comunidad pueden cobrar un sueldo durante los dos años siguientes a su cese. Esta asignación la tiene que establecer la propia administración pública a golpe de decreto.

Te puede interesar: Feijóo respira con una quinta mayoría absoluta del PP en Galicia y el liderazgo de Alfonso Rueda apuntalado

Hace 17 años, coincidiendo con el Gobierno del bipartito —PSG y BNG—, entraron en vigor más beneficios para los expresidentes autonómicos. El decreto aprobado por aquel entonces recoge que los sueldos serán equivalentes al 60% de la asignación que recibía el presidente cuando todavía estaba en funciones. El gasto depende en última instancia de lo aprobado en los presupuestos generales de la comunidad, que cambian todos los años. Alfonso Rueda, cuando abandone el cargo, podrá disfrutar de esta retribución durante un total de dos años.

Alegría en Génova tras la victoria de Alfonso Rueda en Galicia. (Foto: PP)

El popular también podrá disponer de otros servicios y comodidades, como un vehículo propio pagado con fondos públicos o un puesto de trabajo en el Consejo Consultivo de Galicia. De no haber revalidado la mayoría absoluta, Rueda solo podría disfrutar de estas ventajas durante un período de cuatro años. La medida se prorroga durante una década si los presidentes permanecen más de una legislatura en el puesto. Esto no solo ocurre en Galicia y es extensible a otros territorios, como Cataluña, Extremadura y Navarra. La partida que reciben los expresidentes autonómicos en estas tres comunidades asciende hasta el 80% del sueldo que tenían cuando estaban en el cargo. Estas tres regiones no aseguran un puesto para los expresidentes en la Administración autonómica, pero sí que contemplan todo un abanico de gastos de oficina, seguridad y automóvil.

¿Qué es el Consejo Consultivo de Galicia?

El Consejo Consultivo de Galicia, creado por la Ley 9/1995, puede definirse como el supremo órgano consultivo de la Xunta de Galicia y de las administraciones públicas de la comunidad. Esta institución actúa con independencia respecto a cualquier otra y disfruta tanto de autonomía orgánica como funcional. El Consejo Consultivo de Galicia está integrado por un número determinado de consejeras y consejeros, unos electivos y otros natos. Estos últimos son precisamente los que han sido presidentes autonómicos. La página web del sitio hace hincapié en dos de sus principales cometidos: garantizar los derechos de las personas y colectivos sociales y orientar las decisiones, en materia legal, de las administraciones gallegas. El órgano presume de haber emitido 700 informes y dictámenes durante el último ejercicio y hasta 17.000 desde que comenzó su andadura.