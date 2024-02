Rueda consolida su liderazgo y celebra otros cuatro años en la Xunta: “Le hemos mandado un mensaje a España”

El candidato Popular a la Xunta, Alfonso Rueda, ganador de las elecciones autonómicas de este domingo. (EFE/ Lavandeira Jr)

Alfonso Rueda ha conseguido retener la quinta mayoría absoluta de los populares en Galicia, con 40 diputados en el parlamento gallego, dos menos que hace cuatro años. El candidato ha reunido 699.630 sufragios, 60.000 más que su predecesor en el cargo, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones gallegas de 2020. El recién elegido presidente ha entrado en el hotel habilitado por el PP acompañado de su madre, sus dos hijas y buena parte de los candidatos que han integrado cada una de las cuatro listas. El ambiente festivo y el buen humor se han extendido durante toda la noche.

El líder de los populares gallegos ha empezado dando las gracias a toda la militancia y a los cientos de vecinos que han confiado en su candidatura. “Gracias por el enorme privilegio de ser el presidente de todos y todas, sin distinción. Voy a hacer todo lo posible por estar a la altura de Galicia”, ha defendido. Rueda también ha querido agradecer el apoyo de su familia durante las dos últimas semanas de campaña y ha recordado visiblemente emocionado a su padre.

“Todo el mundo estaba esperando para ver lo que pasaba aquí. Galicia le ha mandado un mensaje a España. El mensaje es que no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos, queremos dignidad”, ha señalado. El líder de la Xunta ha puesto en valor el trabajo de los “cuatro presidentes provinciales” y de sus compañeros de partido, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, al que ha definido como un “militante disciplinado que hizo todo lo que le hemos pedido”.

Rueda también ha aprovechado para dirigirse a los candidatos de PSG y BNG, José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón. “Me han llamado y lo agradezco. Llega el momento de trabajar todos por Galicia, unos desde el Gobierno y otros desde la oposición. Me debo a esta comunidad y esta va a ser mi obligación a partir de ahora”, ha defendido. “Los que no me votaron pueden estar tranquilos, porque gobernaremos también para ellos”, ha continuado, ante un público bastante más entregado que durante los primeros mítines de la campaña.

“Galicia funciona y vamos a seguir funcionando cuatro años más. Es un día de fiesta y felicidad”, ha terminado. El presidente de la Xunta de Galicia se ha fundido en un abrazo con sus hijas, su madre y algunos compañeros de partido mientras por megafonía sonaba Xuntos, que se ha convertido en el himno de la campaña. Este lunes, Rueda tiene previsto reunir a la Junta Directiva del PP de Galicia, donde celebrará el éxito de su liderazgo con Alberto Núñez Feijóo. El martes, además, posiblemente acuda al Comité Ejecutivo que ha convocado Génova con el resto de barones del partido, según han señalado fuentes del PP.