Así es el restaurante favorito de los españoles: dos menús degustación y maridajes con mini-cócteles

Restaurante The Alchemix, en Barcelona (Facebook)

Todos tenemos nuestros favoritos, especialmente cuando hablamos de comer. Bien lo saben desde TheFork, la plataforma de reservas de restaurantes líder en España, que ha reunido un año más las opiniones de sus usuarios para establecer cuáles son los 100 restaurantes favoritos de los españoles.

Este ranking se basa en las reseñas y la puntuación que los usuarios de la plataforma de reservas otorgan a cada restaurante, siendo los aspectos que más importancia han tenido la cantidad y la calidad de las opiniones de los usuarios, así como el número de veces que han guardado a sus restaurantes en su lista de Favoritos. La lista de este año reúne a algunos de los mejores restaurantes del momento, algunos de ellos incluso galardonados por la Guía Michelin y Repsol en España.

En este ranking ha habido un restaurante que ha sobresalido por encima del resto: The Alchemix Gastro Cocktail Bar en la ciudad de Barcelona. El restaurante capitaneado por Ignacio Ussía, propietario y coctelero, y Juanan Vizcaíno, chef, se ha alzado con la primera posición como restaurante favorito de los españoles en el 2023, gracias a las opiniones de los usuarios de la plataforma.

Tras quedar en segundo puesto el año pasado, este restaurante de la ciudad de Barcelona ha conseguido ahora colocarse el primero en este ránking gracias a una puntuación de 9,9 puntos por su relación calidad-precio. The Alchemix es un restaurante que basa su propuesta gastronómica en maridar mini-cócteles de autor con platos de su carta y dos menús degustación.

Bloody Lobster y Tiramisú Martini (The Alchemix)

El primero de ellos, The Alchemix Signature, repasa algunos de los platos clásicos servidos a lo largo de estos cinco años y tiene un precio de 82 euros. El menú The Four Elements —más largo y con un precio de 135 euros— incluye las creaciones de la etapa más reciente del restaurante, divididas en los cuatro elementos de la naturaleza. En estas dos opciones podemos encontrar platos como el “Arroz crujiente” de Bogavante; el Bloody Lobster, un mini-cono relleno de tartar de bogavante azul y gamba roja al Bloody Mary; y otros bocados que van desde sus exquisitas ostras hasta una calçotada, bikinis de pan brioche rellenos de papada ibérica o raviolis XL.

Esta propuesta gastronómica se acompaña con una propuesta de maridajes con mini cócteles y vinos, a los que, desde este gastrobar, siempre se da un toque personal, una de las señas de identidad de la casa. La oferta líquida se compone de cócteles venidos de las partes más remotas del mundo, desde Japón hasta India; de clásicos revisionados como el Pisco Sour de trufa blanca o el Negroni de remolacha.

El segundo y tercer puesto

En el segundo puesto de este ránking es otro barcelonés; el restaurante Fonda España, un proyecto en el que el exitoso chef Martín Berasategui recupera el antiguo concepto de las fondas apostando por la cocina más tradicional de la tierra con un guiño de actualidad. El restaurante se ubica en el comedor modernista decorado por Domènech i Montaner, un entorno de rico interés patrimonial. Cuenta con un menú de mediodía para días laborables por 40 euros, así como con dos menús degustación (72 € y 86 €). Entre sus platos más conocidos se encuentran opciones como el canelón de rabo de buey con bechamel de setas; su plato de coliflor, caviar de mújol y txangurro o su presa Ibérica con celery y trufa.

En el tercer puesto se encuentra El Invernadero (Madrid), el restaurante con una estrella Michelin del chef Rodrigo de la Calle. Sin duda es uno de los más conocidos de Ponzano, una calle del centro de Madrid flanqueada por más de 70 bares, restaurantes y locales de tapas, generalmente llena de jóvenes profesionales a la salida del trabajo. La cocina de El Invernadero es un restaurante omnívoro, donde la proteína animal participa como aderezo y los vegetales son la estrella principal en el plato. Los precios de sus menús degustación van desde los 140 euros hasta los 198 € con maridaje incluido.