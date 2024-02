Ferrari se pronuncia tras el fichaje de Hamilton: “¿Injusticia con Sainz? Miramos al futuro”

Carlos Sainz y Frederic Vasseur celebran la victoria del piloto español en Singapur 2023 (REUTERS).

El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: “A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual”. La escudería italiana confirmaba que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, pasará a defender el color del equipo más laureado de siempre.

El terremoto que sacudió la Fórmula 1 con el fichaje sorpresa de Hamilton por Ferrari sigue dejando réplicas representadas como daños colaterales. El primero de ellos lo siente Carlos Sainz, a quien quita Hamilton el asiento. Con Leclerc como número dos del heptacampeón del mundo inglés, al español no le quedaría más remedio que irse de Ferrari. A día de hoy, existen dos opciones que partirían con ventaja sobre el resto.

¿Injusticia a Sainz?

El planteamiento más evidente de próximo destino sería, por el puesto que dejaría vacante la leyenda británica, Mercedes. No sería la primera vez en la que Toto Wolff anda detrás de Sainz. No obstante, la opción con más peso es la de Sauber. Lo haría meses antes de la reconversión del actualmente denominado Stake F1 Team en Audi, prevista para 2026. Precisamente, Carlos Sainz padre acaba de conquistar su cuarto Rally Dakar de la mano de los alemanes, a los que no les faltará ambición en su salto a la F1. La situación dio un giro de 180 grados en apenas un mes y medio. El primer “objetivo” de Ferrari era “renovar a Sainz” y el piloto español estaba “centrado en extender el contrato”, pero apareció la figura de Lewis Hamilton y todo voló por los aires.

“¿Injusto? No sé si es la palabra adecuada porque para el equipo la opción de Lewis es algo que siempre tienes que considerar en cualquier caso. Es el piloto más prometedor de la parrilla, el piloto con más experiencia y es muy positivo para nosotros. No tiene nada que ver con Carlos. Carlos hizo un gran trabajo el año pasado y estoy seguro que lo hará también este año (en 2024), es un piloto muy profesional y tenemos una buena relación personal, pero es como es, tenemos que estar centrados en el futuro”, expresó Vasseur durante la presentación del monoplaza de 2024.

Postura de Sainz

Decirle a Sainz que el equipo había decidido sustituirle “no fue la decisión más fácil de mi vida”, expresó el director de Ferrari. “Una de las más difíciles junto con la de Toto (Wolff, jefe de Mercedes)”, expresó entre risas. “Tuvimos una larga discusión, como te puedes imaginar, pero voy a apoyar plenamente a Carlos, él está totalmente comprometido y sabemos que tenemos que hacer el trabajo juntos. Estamos juntos, somos profesionales”, argumentó. Además, quiso aclarar que la llegada de Hamilton en 2025 no debe ser una distracción para el 2024. “Es una gran oportunidad para el equipo. Estamos seguros de que nos aportará un buen paso para el futuro. Será un buen reto para todos”, finalizó al respecto.

Sainz quería acelerar el proceso de renovación para tener cerrado su futuro antes de que comenzara esta temporada. Sin embargo, el escenario ha cambiado por completo. “No ser piloto de Ferrari en 2025 no quiere decir que no queramos ser campeones este año o ganar carreras. Me puedo centrar más en el presente, carrera a carrera, y menos en el desarrollo y en el futuro”. “Espero que no sea mi última oportunidad para ir a por un título con tantas opciones para 2025, me aseguraré de que voy a por la más interesante. Es un año importante para mí, todavía voy de rojo y tengo una oportunidad más, quiero ser campeón del mundo en Ferrari. Pero mi objetivo es ser campeón del mundo, en general, y me siento preparado para lo que venga”, explica.