Alonso abre la puerta a una salida de Aston Martin y se deja querer por Mercedes: “Soy el único campeón del mundo sin contrato”

Fernando Alonso durante la rueda de prensa previa al GP de Hungría (REUTERS).

Aston Martin en general y Fernando Alonso en particular han dado la bienvenida a la nueva temporada de Fórmula 1 con la presentación del monoplaza para 2024, el AMR24. En el acto han estado presentes, además de Fernando Alonso y Lance Stroll, el dueño del equipo, Lawrence Stroll, el director, Mike Krack, el director técnico, Dan Fallows y el director de rendimiento, Tom McCullough.

“Me falta probarlo de nuevo ahora esta semana, y sobre todo hacerlo en pista la semana que viene en Bahréin, pero el coche mejora en todas las áreas, más rápido en velocidad punta y en curvas rápidas, que nos faltaba algo por ahí en 2023. Y esperamos que hayamos podido mantener los puntos fuertes que teníamos: tracción, el cuidado de gomas... No creo que hayamos ganado un segundo y pico como el año pasado, porque partíamos de una base un poco pobre y eso solo pasa una vez en la vida, se ganan décimas, y no sé si son suficientes para recortar la distancia con ellos”, explica Fernando.

Te puede interesar: Alonso rompe su silencio sobre el GP de Madrid y manda un ilusionante aviso para la próxima temporada: “Siento mariposas”

Entre Aston Martin y Mercedes

El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: “A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual”. La escudería italiana confirmaba que a partir de 2025 el piloto inglés ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, pasará a defender el color del equipo más laureado de siempre.

La opinión del jefe de Alonso en Aston Martin sobre la posibilidad de que el coche de 2024 gane carreras.

El terremoto pasa sacudió la Fórmula 1 con el fichaje sorpresa de Hamilton por Ferrari sigue dejando réplicas representadas como daños colaterales. Buena parte de los pilotos más talentosos, léase en este apartado los nombres de Verstappen, Leclerc, Norris y el propio Hamilton, están comprometidos para 2025, por lo que Toto Wolff, director de Mercedes, deberá rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado. Uno que sea capaz de pelear por podios y victorias, que es el objetivo de la escudería alemana. En ese proceso de búsqueda, Wolff se encuentra dos escenarios posibles. Optar por un joven prometedor, tipo Albon, o apostar por veteranía, como puede ser Fernando Alonso. El asturiano acaba contrato a finales de 2024 y, hasta ahora, no ha renovado su vínculo con Aston Martin.

El director de Mercedes no le cierra la puerta a Alonso

Antes del acto de presentación del AMR24, el piloto asturiano atendió a la prensa española y se dejó querer por la escudería alemana. “Primero decidiré si quiero seguir más tiempo con la entrega total que exige la F1. Necesito entender lo que quiero hacer y me sentaré con Aston Martin, que son la prioridad, cuando arranquen las primeras carreras y lo analice todo, ahí tomaré una decisión”, según recoge Marca. “Si no llegamos a un acuerdo y quiero seguir, tengo una posición privilegiada, soy atractivo para otros equipos, solo hay un campeón del mundo sin contrato y soy yo y estoy en una buena posición”.

Toto Wolff ya conoce la situación contractual del asturiano y tras la salida de Hamilton y ser cuestionado sobre el posible fichaje del asturiano, el director de Mercedes no le cerró la puerta. “Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento”, declaró