Alonso revela a qué piloto considera realmente su amigo: “Me puede caer bien alguien, pero no me iría a unas vacaciones

Fernando Alonso celebra su podio conseguido en Brasil (EFE).

DAZN ha estrenado un documental titulado ‘Fernando Alonso. Revelado’, en el que el piloto español comparte detalles íntimos de su emocionante trayectoria en el mundo del automovilismo. A través de este documental, el público tiene la oportunidad de conocer más profundamente al piloto asturiano, con el propio Alonso guiando a los espectadores por los momentos más destacados de su carrera.

El documental emplea una técnica narrativa singular, en la cual Alonso es presentado con fotografías de diversos momentos de su carrera, proporcionando así la oportunidad de que el piloto comparta sus pensamientos y emociones. Uno de los momentos más significativos es cuando se le muestra un podio junto a los pilotos de Red Bull durante la temporada 2023. Alonso reflexiona sobre las amistades dentro de la pista, admitiendo que son escasas, pero señala a dos pilotos con los que mantiene una buena relación: “Amigos en la pista, pocos, la verdad, pero en esta foto sí hay dos pilotos con los que me llevo muy bien”.

El asturiano elogia la confiabilidad y el respeto en la pista de Max Verstappen y Checo Pérez, destacando una intensa batalla con Checo en Interlagos como ejemplo de competencia respetuosa. “Tanto Max Verstappen como Checo, puedes confiar en ellos en la pista, como se vio en Brasil, rueda a rueda, pero Checo es un piloto duro que lucha con respeto y con Verstappen también”, afirmó el español.

Además, Alonso admite sentirse identificado con Verstappen: “En sus inicios igual era más alocado y tuvo algún incidente y algún problemilla, pero ahora es un piloto muy limpio en la pista, y también fuera de la pista me veo un poco reflejado en él, tenemos cosas similares: nos gusta la competición, nos gusta conducir y ya está, nos gusta más el deporte que el espectáculo, llegamos al circuito con la ropa del equipo, con una mochila, corremos el sábado y el domingo y cogemos el domingo la mochila y volvemos a casa”. “Y si tenemos un poco de tiempo libre nos vamos a conducir algún vehículo con cuatro ruedas, el kart o algo así, nos gustan las cosas simples y las carreras, y eso me gusta de Max, que no ha cambiado después de tres campeonatos del mundo”, añade en el documental.

Fisichella, único amigo que le ha dado la Fórmula 1

Sin embargo, cuando habla de amistad verdadera fuera de la pista, Alonso menciona solo a un piloto: Giancarlo Fisichella, con quien compartió equipo en Renault durante los años de sus títulos en 2005 y 2006. “Amigos pilotos diría que con Fisichella tengo una amistad, de aquellos años en Renault. Y un poco surgió, gracias a Flavio Briatore también, esas partidas de cartas, esos viajes a Kenya, a casa de Flavio para hacer la pretemporada… necesitas un jefe que tenga ese carisma, que una al equipo. Y con Fisichella sí tengo un poco amistad”, confiesa el piloto. Alonso recuerda con cariño esos años. “Más allá de Fisichella me puede caer bien o genial alguien, pero no me iría a unas vacaciones con él, o a esquiar, no haría planes… así que es difícil”, zanja.

Este documental brinda una mirada íntima a la vida de uno de los pilotos más icónicos de la Fórmula 1, mostrando una faceta más personal de Fernando Alonso. A través de sus propias palabras, Alonso comparte con los espectadores no solo sus triunfos y desafíos en la pista, sino también sus valores, sus relaciones y cómo estos aspectos moldean su enfoque tanto en la competición como en la vida.