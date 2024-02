España, un cuarto puesto en libres y una clasificación para los Juegos Olímpicos

La selección española de natación artística (CLODAGH KILCOYNE/REUTERS)

Pese a la clasificación olímpica, por equipos y también para el dúo, España vivió desinflada la penúltima prueba del programa mundialista, en la que se quedó cuarta, de nuevo fuera del podio por poco, en una competición dominada por China y con Japón y Estados Unidos en el podio.

Buscó España mejorar su rutina durante la víspera, en la que el equipo se entrenó sin apenas descanso en la pileta de entrenamiento, en la que pasó la jornada, comiendo una bolsa de ‘picnic’ facilitada por el hotel donde se hospedan y repitiendo convulsivamente nuevos movimientos. Pero no fue bien. De los 308,2480 del preliminar a los 302,8227 de la final. Si hubieran mantenido la puntuación, las chicas de Mayuko Fujiki hubieran sido bronce, pero no lo consiguieron, porque Estados Unidos estuvo mejor, al menos en consideración de los jueces.

Las estadounidenses, entrenadas por la española Andrea Fuentes, han ofrecido un ejercicio solvente, seguramente más en la forma que en el fondo. No dio la impresión de que técnicamente estuvieran por encima de España, pero el ‘show time’ se impuso. Su ejercicio está basado en sonidos del agua de la naturaleza, un homenaje al líquido elemento que ya estrenaron en el pasado Mundial de Fukuoka.

La selección española de natación artística celebra su clasificación olímpica (CLODAGH KILCOYNE/REUTERS)

España ha evolucionado su ejercicio basado en el musical ‘Aladino’, pero no ha sido suficiente. Abrió con un par de acrobacias de Sara Saldaña y el nivel de dificultad fue aumentando, aunque no mereció una mejor puntuación de los jueces. Pese a la decepción por no haber conseguido medalla, el equipo español, en el cómputo total -sin China ya clasificada- ha quedado segunda en la suma de los ejercicios técnico, libre y acrobático con 798,6520 puntos, por los 814.0654 de Estados Unidos y los 797,8420 de Japón. Las otras dos selecciones clasificadas para los Juegos por equipos y dúos en este Mundial han sido Italia y Canadá. Anteriormente, ya lo habían conseguido los equipos de China, México, Australia, Egipto, además de Francia como anfitrión.

Con clasificación olímpica, pero sin podio

La plata fue para Japón, en su homenaje al ajedrez, un ejercicio impecable en lo técnico, según los analistas, aunque carente de emoción. Y por encima de todos está China, que juegan en otra liga. Sus nadadoras ejecutan los movimientos a otra velocidad, sus acrobacias son diferentes y los saltos tienen otra altura. Al final rompieron el marcador con 339,7604 puntos.

Con vistas a los Juegos de París, en la competición por equipos China aparece como la máxima candidata. Japón y España lucharán por la segunda plaza y Estados Unidos estará atenta a cualquier error. Tras el ejercicio, la española Iris Tió comentó a EFE que el equipo estaba muy satisfecho con la clasificación olímpica (por equipos y por dúos). “Estamos muy satisfechas y muy contentas con la plaza olímpica, que era el objetivo del Campeonato. Lo hemos conseguido. Todo lo que estaba en nuestras manos, lo hemos hecho. Hemos competido muy bien y hemos mejorado mucho”, dijo.

Tió destacó sobre todo “el progreso como equipo” registrado desde el pasado Mundial y espera mejorar aún más durante los próximos meses antes de la celebración de los Juegos de París. “Tenemos mucho tiempo para entrenar, para cambiar cosas y para mejorar. Si en medio año hemos podido preparar un Mundial, imagínate cómo vamos a llegar a los Juegos”, dijo. La catalana aseguró que el equipo tiene margen de mejora en las tres rutinas del equipo. “Hemos trabajado muy bien, trabajamos muchísimo para conseguir los objetivos. Así que este es el camino. También pensamos en hacer cambios en el dúo”, dijo.

Información de EFE