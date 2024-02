Una casa rural llena de magia en plenos Pirineos: así es el alojamiento temático que recrea el universo de ‘Harry Potter’

Apartamento temático 'The Magic' (Web de 'The Magic').

Algo que es bien sabido en el mundo entero es que los paisajes que ofrecen los Pirineos son mágicos, pues tan solo hay que acercarse al valle de Ordesa para comprobarlo. Sus pequeños pueblos de montaña tampoco se quedan atrás, ya que gracias a sus encantos únicos y arquitectura popular parecen estar sacados de un cuento de fantasía. Pero, quizás, lo que nadie esperaba es que el mago más famoso del mundo estuviera en uno de ellos.

En la bella localidad oscense de Biescas, se ubica uno de los apartamentos más curiosos de nuestro país. Se le conoce como de The Magic, y como su propio nombre indica, es un lugar lleno de magia gracias a que recrea a la perfección el universo de Harry Potter. De este modo, se convierte en un alojamiento ideal para los amantes de este célebre personaje que no podía estar ubicado en un lugar mejor. Además, cuenta con todo tipo de detalles que transportan al colegio de Hogwarts, a la estación de Kings Cross o la mismísima sala de Gryffindor.

Duerme como un auténtico mago

El alojamiento es un acogedor apartamento de alrededor de 65 metros cuadrados que puede llegar a alojar hasta un máximo de cinco personas. Cuenta con una habitación principal, que incluye una cama de matrimonio y una individual, un salón-cocina, con sofá cama, y un baño. De este modo, cada estancia recrea un escenario de las películas, por ejemplo, en la cocina se puede contemplar como ha sido reconvertida para recrear el mítico Hogwarts Express, el tren que lleva a los magos a la escuela.

A su vez, junto a la cocina, la sala principal recrea el apacible salón de Gryffindor, con la tapicería, los sillones, los cuadros y la chimenea, y en el pasillo y el aseo se pueden apreciar parte de las escenas de las películas. La habitación principal es maravillosa, pues es prácticamente igual al escenario real, ya que cuenta con una imitación perfecta del dosel, las maletas y numerosos accesorios. Igualmente, cabe destacar que el apartamento cuenta además con todo tipo de servicios de lavadora, lavavajillas, cafetera, vajilla…

De esta forma, The Magic constituye uno de los alojamientos más especiales del Pirineo perfecto para regalar a la pareja, familia o amigos. Por su parte, desde su portal web indican que no está “adaptado para discapacitados, no se permite el acceso a mascotas, no está permitido fumar dentro del apartamento”.

Pistas de esquí y rutas de senderismo

Biescas, en Huesca (Shutterstock).

Aparte del apartamento, el viajero puede disfrutar de un enclave sin igual en uno de los pueblos más bonitos de Huesca. Además, se ubica a tan solo 20 minutos de las estaciones de esquí de Formigal y Panticosa, siendo una opción perfecta para dormir mientras se disfruta de esta actividad. Esto convierte a la localidad en un destino rural impresionante, convirtiéndose en un punto estratégico para explorar la riqueza natural y cultural de la región.

Entre sus atractivos destaca la iglesia de San Pedro, un monumento representativo del románico aragonés que data del siglo XVI. Este templo no solo es un emblema arquitectónico, sino que también constituye un punto de interés para los aficionados a la historia y la cultura. Por otro lado, el parque Lacuniacha brinda la oportunidad de adentrarse en un entorno de naturaleza semisalvaje, donde es posible observar diversas especies animales en condiciones de semilibertad, una experiencia valorada especialmente por familias y amantes de la naturaleza.

Cómo llegar

Desde Huesca, el viaje hasta este apartamento temático es de alrededor de 55 minutos por la vía A-23. Por su parte, desde Aínsa el trayecto tiene una duración estimada de 1 hora por la carretera N-260.