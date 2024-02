Valladolid se viste de gala: esto es lo que puedes hacer en la ciudad que acoge los premios Goya 2024

La edición número 38 de los premios Goya 2024 se celebra el 10 de febrero en Valladolid. (Alberto Ortega) Europa Press

La gran fiesta del cine español se acerca y en la ciudad que este año tendrá el honor de acoger la edición número 38 de los premios Goya 2024 ya está (casi) todo preparado. Valladolid va a convertirse este sábado 10 de febrero en un lugar de cine. Actores, directores, guionistas, músicos, políticos y un sinfín de personajes públicos se desplazarán en los próximos días hasta la capital de Castilla y León. Y lo cierto es que esto no solo será un enorme atractivo para los residentes, sino también para los turistas, muchos de los cuales aprovecharán para descubrir la belleza de esta bonita localidad durante este fin de semana.

Pero este evento no pilla por sorpresa a la ciudad: hace tiempo que celebra su famoso festival, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Cada año, se coloca bajo los focos después de que fuera reconocida por la Unesco como City of Film, por ser un motor para el séptimo arte. No solo atesora un título con el que cuentan apenas 13 ciudades del mundo, sino que también forma parte de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco.

Te puede interesar: El bonito pueblo entre dos parques naturales: tiene calas maravillosas y una ruta de senderismo por la costa

Las estrellas del panorama cinematográfico español empezarán a desfilar pronto por las calles de la capital castellanoleonesa. A la actriz Ana Belén y a los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, que serán los presentadores de la gala, se unirán artistas como Amaia, David Bisbal o Estopa, entre otros. Y es que son muchos los rostros conocidos que se podrán ver por Valladolid. Quizá buena parte de ellos también utilicen su visita a la ciudad para descubrir algunos de sus monumentos estrella, su poder gastronómico o realizar alguna de las actividades que ofrece.

Qué puedes ver en Valladolid en un fin de semana de cine

Iglesia de Santa María de la O, en Valladolid (Shutterstock). Shutterstock

Valladolid se ha preparado para recibir los premios Goya y, para ello, ha programado una serie de actividades culturales y lúdicas que precederán al evento de este sábado. Con el objetivo de acercar a sus habitantes y visitantes al mundo del cine, la ciudad cuenta con exposiciones fotográficas, encuentros con los nominados y oportunidades únicas para adentrarse en la atmósfera de la gala antes de que tenga lugar.

Te puede interesar: El impresionante Parador incrustado en una de las ciudades medievales más bonitas de España

Destaca la exposición Castilla y León en los Goya, ubicada en la Oficina de Turismo de San Benito, que rinde tributo a los artistas vallisoletanos que han marcado los premios. Además, Concha Velasco, una de las actrices más reconocidas nacidas en esta ciudad, recibe un homenaje especial en la muestra, que está compuesta por 50 fotografías.

Asimismo, los visitantes podrán disfrutar de una exposición en la calle Santiago, que capta los momentos más emotivos de la historia de los Goya, y que estará disponible hasta el 18 de febrero. La celebración se extiende a los rincones emblemáticos del centro con réplicas gigantes de los premios y un photocall en el hall del Ayuntamiento para que los asistentes se fotografíen con una estatuilla de los premios.

Para las familias que deciden acercarse con niños, el Mercado del Val ofrece actividades especiales el 9 de febrero, incluyendo sesiones de maquillaje y peinado al estilo de las estrellas del cine. Otro atractivo imperdible lo constituyen las localizaciones utilizadas para el spot promocional de la gala, grabado con Ana Belén, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Escenarios como el Museo Nacional de Escultura, la plaza de San Pablo, el pasaje Gutiérrez y la Casa Consistorial se convierten en paradas obligadas para quienes visitan Valladolid durante estos días.

Conocer a los nominados a los premios Goya es posible

Los Javis y Ana Belén, los encargados de conducir la gala de los Premios Goya, celebrada este 10 de febrero en Valladolid (Academia de Cine)

Este fin de semana, la ciudad se vestirá de gala y ofrecerá la posibilidad de participar en encuentros con equipos de actores y directores de películas nominadas antes de la celebración de la ceremonia. La iniciativa incluye proyecciones gratuitas en el Teatro Carrión y una oportunidad única para el público de interactuar con los nominados a Mejor Dirección el 9 de febrero, antes del gran evento del día siguiente.

Te puede interesar: El bonito pueblo amurallado que es uno de los mejor conservados de España y cuenta la leyenda de Sant Jordi

En la plaza Mayor de la ciudad, se instalará una pantalla gigante para transmitir en directo la ceremonia, ofreciendo a miles de aficionados la oportunidad de vivir la alfombra roja y la gala desde un punto clave de reunión. El evento no solo destaca por su relevancia en el ámbito cinematográfico, sino también por su contribución a la cultura local, realzada por la participación de artistas vallisoletanos en el evento posgala, incluyendo a Siloé, Dj Óscar de la Rivera, Dj Rchel Brau y Carlos Areces.

La importancia de este encuentro anual radica en su capacidad para acercar al público general al mundo del cine, permitiendo un acceso sin precedentes a las obras cinematográficas y sus creadores en un marco festivo y accesible. La combinación de proyecciones gratuitas, encuentros con cineastas y una gran gala resalta el compromiso de Valladolid con la industria y su papel como punto de encuentro cultural.

Gastronomía propia para la ocasión

Los establecimientos ganadores del Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid están presentando una exclusiva selección de tapas en homenaje a la ceremonia de los Goya. Estos platos gourmet estarán disponibles para el deleite del público durante estos días. Entre las creaciones destacan el innovador ‘sándwich de patata y queso con tofe de cebolla asada’ de La Botica de Matapozuelos, el sorprendente ‘churro de lechazo con falso chocolate’ de La Parrilla de San Lorenzo, y el ‘pollo asado sobre milhoja de patatas’ creada por Teo Rodríguez, ganador del Concurso Nacional de Tapas en 2023.

Este festival gastronómico ofrece además la oportunidad de disfrutar de estas delicias con vinos de la Ribera del Duero, seleccionados como el ‘Vino oficial de la gala 2024′. Los asistentes a la ceremonia podrán disfrutar de botellas personalizadas, reconociendo así a nominados, galardonados y presentadores.

Todo ello complementado con un pastel especial, denominado ‘Postre Especial Premios Goya’, el cual es fruto de la colaboración de la Asociación de Confiteros de Valladolid. Este postre, compuesto por un bizcocho aroma de tomillo, mouse de queso ‘Entrepinares’, miel de los Montes Torozosos y adornado con piñones y una chocolatina representativa de los premios, estará a la venta en reconocidas confiterías de la ciudad, tales como El Bombón, Vitín, Belaria y pastelería Menta y Chocolate, hasta el 11 de febrero.