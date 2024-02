Hamilton imita la táctica de Alonso al cambiarse de equipo: Mercedes sufre las consecuencias

Hamilton y Alonso en el podio del GP de Australia (REUTERS). REUTERS

El comunicado fue escueto, pero el trasfondo histórico: “A Ferrari le complace anunciar que Lewis Hamilton se unirá a la escudería en 2025 con un contrato plurianual”. Ferrari confirma que a partir de 2025 Lewis Hamilton ocupará el volante de Sainz. En una maniobra de las que sin duda quedarán subrayadas en color fosforito en los libros de historia del Mundial de Fórmula 1, Ferrari le echó el lazo a Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de todos los tiempos, quien, a partir de 2025 defenderá el color rojo del equipo más laureado de siempre. El terremoto que la semana pasada pasa sacudió la Fórmula 1 con el fichaje sorpresa de Hamilton por Ferrari sigue dejando réplicas representadas como daños colaterales.

El primero de ellos lo siente Carlos Sainz, a quien quita Hamilton el asiento. Con Leclerc como número dos del heptacampeón del mundo inglés, al español no le quedaría más remedio que irse de Ferrari. A día de hoy, existen dos opciones que partirían con ventaja sobre el resto. El planteamiento más evidente de próximo destino sería, por el puesto que dejaría vacante la leyenda británica, Mercedes. No sería la primera vez en la que Toto Wolff anda detrás de Sainz.

No obstante, la opción con más peso es la de Sauber. Lo haría meses antes de la reconversión del actualmente denominado Stake F1 Team en Audi, prevista para 2026. Precisamente, Carlos Sainz padre acaba de conquistar su cuarto Rally Dakar de la mano de los alemanes, a los que no les faltará ambición en su salto a la F1. Sin embargo, la de Hamilton no será la única salida. Como ocurrió tras la espantada del asturiano de Alpine, la marcha del británico puede suponer un golpe aún mayor para la escudería alemana.

La marcha de Alonso produjo una auténtica catarsis en Aston Martin, y por supuesto en Alpine. El asturiano no llegaba solo a Silverstone. Aterrizaban en el equipo personas tan importantes como Dan Fallows, director técnico y hasta hace poco pupilo adelantado de Adrian Newey en Red Bull. También llegaban Martin Whitmarsh, conocido por su labor en McLaren y Fernando Alonso se encargó de “robar” dos importantes piezas a su antigua escudería. El primero, Michael Clayton, su jefe de prensa personal en Alpine y el segundo Helen Crossley, responsable de redes sociales.

Ahora, la historia podría volver a repetirse y Hamilton podría arrastrar tras de sí a importantes piezas del equipo de Mercedes. “Bono”, ingeniero de pista de Lewis Hamilton desde sus primeros pasos con Mercedes en 2013, se ha vuelto inseparable del piloto británico y se coloca como el primero en la rampa de salida. La salida de Peter Bonnington de Ferrari sería otra pérdida de importancia para el clan alemán y Toto Wolff ya admite que tendrán que hablar con él.

“Creo que esta es una discusión que todos tendrán que tener en los próximos meses., explicó Toto Wolff. “Ya he hablado con Bono. Cuando le conté la marcha de Lewis me preguntó si era un broma pero sí, su futuro es algo que tendremos que discutir en el futuro”, afirmó en rueda de prensa. Pero aún hay más. Según adelanta Auto Hebdo, otros ingenieros importantes de Brackley también podrían trasladarse a Maranello con Lewis Hamilton: Riccardo Musconi, jefe de rendimiento en pista de Mercedes, también se cita entre los tentados a unirse a Ferrari.

Opción Alonso

Buena parte de los más talentosos, léase en este apartado los nombres de Verstappen, Leclerc, Norris y el propio Hamilton, están comprometidos para 2025, por lo que Toto Wolff, director de Mercedes, deberá rastrear la parrilla en busca del piloto adecuado. Uno que sea capaz de pelear por podios y victorias, que es el objetivo de la escudería alemana. En ese proceso de búsqueda, Wolff se encuentra dos escenarios posibles. Optar por un joven prometedor, tipo Albon, o apostar por veteranía, como puede ser Fernando Alonso.

El asturiano acaba contrato a finales de 2024 y, hasta ahora, no ha renovado su vínculo con Aston Martin. Otro aspecto positivo para la candidatura de Alonso es que mantiene una excelente relación con Russell. “Estoy ansioso por tomar junto con mis colegas las decisiones correctas sobre quién estará en esta cabina el próximo año. Tal vez esto sea la oportunidad de hacer algo valiente”, señala el jefe de Mercedes. “Hace 48 horas no habría pensado que Lewis me diría que pilotaría Ferrari el año que viene. Por eso no descartaría nada en la Fórmula 1. Los pilotos toman la decisión de conducir para un equipo o no. Por eso no lo descartaría nada en absoluto, en ningún momento”, declaró Toto Wolff en Motorsport-Magazin.com al ser preguntado por Alonso y Verstappen.