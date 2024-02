El aplaudido alegato de Javier Calvo sobre “los chistes de mariquitas”

Los directores de 'La Mesías' Javier Ambrossi y Javier Calvo posan con todos los Feroz que ha recibido la serie en la undécima edición de los Premios Feroz (EFE/MARISCAL)

“¿Qué hacemos hablando de Eurovisión, si no somos gays?”, enunció este lunes Xavier Sardà en TardeAR, el magacín de Telecinco dirigido por Ana Rosa Quintana. Sus polémicas palabras no sólo removieron una vorágine de sentimientos que resurgen cada vez que se habla del colectivo homosexual, también ahondaron en la cultura del humor evolucionando a la par que una sociedad en la que la tolerancia se ha convertido en su seña de identidad.

El universo del humor, la broma y el chiste alega vivir en una dictadura de la “corrección política” y la cultura woke por recibir críticas de los gags que, hace unas décadas, copaban sus monólogos e intervenciones televisivas. Por ello, una de las figuras más notorias del colectivo ha querido defender el hecho de que la cancelación esté a la vuelta de la esquina cuando se bromea sobre temas que pueden ser “inapropiados”.

Javier Calvo, creador y director de series como La mesías, Veneno o Paquita Salas, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha profundizado sobre los “chistes de mariquitas” y lo que opina de esas personas que siguen jactándose del colectivo LGTBIQ+. “He sido homosexual antes de la Ley de Matrimonio Homosexual. Fui un niño y un adolescente en la España en que ser homosexual era ser un ciudadano de segunda y he vivido esa transición que, para mí, es la verdadera transición, la transición importante, la que siento como personal”, empieza diciendo Calvo.

“De niño, iba a un cole donde en mi mente tenía muy interiorizado que ser gay era malo. Y a partir de ese día, cuando se aprobó la ley, vi la televisión y me dije: ‘Ostras, que a lo mejor no es malo’. Gracias a esa ley hice mi transición para pensar que mi inclinación sexual era sana”, recuerda en su entrevista.

Los realizadores de la serie 'La Mesias', Javier Ambrossi (d) y Javier Calvo, tras recibir el Feroz a mejor serie dramática (EFE/Juanjo Martín)

“En la Movida, ser maricón era un estigma”

Javier Calvo ha insistido en que “por mucho que se idealice la libertad de la Movida, en aquella época ser maricón era un estigma”, unas declaraciones que resuenan con muchos jóvenes que se criaron con la noción de que la homosexualidad era un pecado.

“Lo escuchabas por la calle y en la comidas familiares. Recuerdo que empecé a hacer una serie [Física y química] y no se me olvidará el día en el que los chavales del colegio me dijeron: ‘Tú no vayas de guay que sabemos que vas mariconeando en la tele’. Y recuerdo que pensé: ‘Qué me va a pasar ahora cuando se emita”, rememora.

“Y desde hoy a mi yo de 16 años le doy una palmadita por la valentía que tuvo, aunque también tengo que confesar que en mi fuero interno deseé que no la viera nadie y la cancelaran enseguida”, concluye en la entrevista a dicho medio.