Los agricultores bloquean grandes puntos de distribución: Mercamadrid, Puerto de Málaga y Mercazaragoza se llenan de tractores

Mercamadrid.

Lo que parecía un problema ajeno a nuestras fronteras se ha convertido en una realidad. Las protestas de los agricultores europeos se han contagiado a España que se ha visto inmersa en un calendario de movilizaciones del sector primario que se prolongarán durante todo el mes de febrero. Carreteras cortadas y tractoradas en puntos de acceso a grandes ciudades, son algunas de las imágenes que se producen desde primera hora de la mañana. Y por supuesto, problemas de acceso a grandes puntos de distribución, como es el caso de Mercamadrid, Mercazaragoza o el Puerto de Málaga.

Mercamadrid es considerado el mayor núcleo de abastecimiento de país. Provee de materias primas a grandes supermercados, almacenes, así como bares y restaurantes. Desde primera hora de la mañana, el tráfico en esta gran nave situada en la zona sur de la capital es bastante elevado. Sin embargo, en la mañana de este martes, los agricultores que han salido a la calle para poner de manifiesto el hartazgo del campo han complicado -todavía más- el acceso a este reciento.

🔴 Cientos de tractores bloquean los accesos a Mercamadrid en protesta contra la Agenda 2030.#ParemosEspaña6F 🚜🇪🇸 pic.twitter.com/dqT8TwjWzl — Luisma 🇪🇦 (@Luisma0526) February 6, 2024

Una imagen similar se producía en la capital aragonesa. Cientos de tractores mantienen bloqueada la autovía A-2 a su paso por la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina y los accesos a Mercazaragoza, en la carretera de Cogullada, sin que se hayan registrado hasta el momento incidentes significativos. Una acción que se produce en el marco de las protestas iniciadas a lo largo de los últimos días por agricultores de todo el país con el fin de instar políticas directas que mejoren la situación del sector.

Bloqueo del puerto de Málaga

Los agricultores y ganaderos malagueños han salido este martes a la calle para protestar por la crisis del campo y han bloqueado con sus tractores y camiones los accesos al Puerto de Málaga. Las protestas, en las que participan decenas de vehículos, han colapsado los accesos de San Andrés y Alameda de Colón, por lo que la Autoridad Portuaria recomienda acceder a pie a los trabajadores y usuarios de las terminales, como los viajeros de la línea regular con Melilla.

Los agricultores, además, han bloqueado estos accesos con neumáticos y les han prendido fuego. La Policía Local se ha visto obligada a cortar el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón y solo el Paseo del Parque continúa abierto. Por ello, desde el Ayuntamiento de Málaga se recomienda evitar la circulación por el centro de la ciudad, usar transporte público o tomar las rondas, ya que el tráfico en la zona es muy complicado desde primera hora de la mañana.

Los agricultores y ganaderos malagueños se suman así a las protestas de sus compañeros en otros puntos de España y países europeos para reivindicar mejoras para el campo como la rebaja de las exigencias de la PAC, el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria o el mantenimiento de la rebaja de impuestos del gasóleo agrícola.

El Gobierno garantiza el abastecimiento

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró este lunes que el abastecimiento alimentario está “absolutamente asegurado” a pesar de las movilizaciones anunciadas por las organizaciones agrarias para las próximas semanas. Planas dijo que “ni a corto ni a medio término” hay riesgo de suministro alimentario por las protestas, ni en cantidad, ni en calidad ni en precios.

Sobre las protestas anunciadas por las tres principales asociaciones, Asaja, UPA y COAG, dijo que comprende la preocupación del campo ante “un momento particularmente complicado”, pero confió en que “saldremos de ello”, por el debate que va a abrir Bruselas para que el sector sea “escuchado”, por la intensidad de las ayudas que ha concedido el Ejecutivo estos años y porque hay mucha coincidencia en el análisis del Gobierno y en el sector agrario.

“De los diez puntos que me plantearon, en prácticamente nueve y medio les dije que el Gobierno podía estar de acuerdo con los planteamientos que me hacían y solo en uno no, que es el de interrumpir todos los acuerdos con terceros países, porque estamos hablando de 70.000 millones en exportaciones y un saldo positivo de 14.000 millones”, señaló el titular de Agricultura.

Calendario de movilizaciones

Este lunes ya ha habido protestas en Valladolid, León y la frontera hispanolusa; en concreto, los agricultores cortaron este lunes el tráfico entre las autovías E-80 y la N-620, que unen España y Portugal en la frontera de Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro. Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA siguen diseñando su plan de convocatorias, pero, a día de hoy, se sabe que comenzarán este próximo jueves en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y varias zonas de Huesca; día 9 en Zamora y Bilbao; 13 en La Rioja y en Zaragoza (FIMA). El 14 de febrero se concentrarán en Toledo, Guadalajara, Jaén, Palencia y Soria; día 15 en Castellón; 21 en Murcia; 22 en zonas de Aragón y el día 23 en León.

El 7 de febrero la celebrarán en Santamaría del Páramo (León); 8 de febrero en Ávila; día 14 en Santa María La Real de Nieva (Segovia); 15 de febrero en Boceguillas (Segovia) y el día 16 en Venta Pinillas (Segovia). Además, Unión de Uniones ha convocado también concentraciones en tres puertos de entradas de mercancías: el día 7 de febrero en el puerto de Castellón y el día 13 de febrero en los puertos de Tarragona y Santander.

Todas ellas servirán de preludio para la gran tractorada que anunciaron hace casi un mes para el próximo día 21 de febrero frente a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid. El pasado viernes, esta organización también realizó una pequeña protesta a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la reunión del ministro con los representantes de Asaja, COAG y UPA. Más imprevisible es la agenda de los agricultores que, desde la semana pasada, se están organizando a través de diferentes redes sociales y que ya han protagonizado tractoradas sin previo aviso en algunas zonas.