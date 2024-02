El candidato a la Xunta de Galicia que habla 12 idiomas: “Es de los pocos españoles que conoce la lengua wólof, de Senegal y Gambia”

Armando Ojea Bouzo (Ourense, 61 años) es el candidato de Democracia Ourensana (DO) a la Xunta de Galicia, el partido de la derecha populista y local creado por Gonzalo Pérez Jácome. DO gobierna en el Ayuntamiento de Ourense gracias a un pacto con el PP del baltarismo, por el que también ostenta la vicepresidencia de la diputación ourensana. Esta formación local lleva, con esta, cinco ocasiones presentándose a las elecciones a la Xunta desde el año 2005, sin conseguir sacar ningún escaño en el Parlamento gallego. Ahora dan por hecho que sacarán algún escaño, aunque las encuestas no están a su favor.

Aunque la cara conocida de DO es el regidor Jácome, quien se comprometió a expulsar al baltarismo de la Diputación y acabó pactando con él, será Armando Ojea quien se presente a la Xunta y compita contra el PP de Alfonso Rueda y con Álvaro Díaz-Mella, de Vox, por el voto de la derecha. El polémico alcalde de Ourense tiene un currículum curioso, ya de sobra conocido, con propuestas para su ciudad como el mayor rascacielos de España, una promesa electoral que incumplió. Además, los ourensanos también le conocen por aparcar mal cerca del ayuntamiento o por salir borracho en una tertulia televisiva junto a sus compañeros.

Te puede interesar: Guarderías gratis, pero pocas viviendas: la gestión de Rueda desde que es presidente de Galicia

Respecto a Ojea, es licenciado en Física y también profesor de música, sin embargo, lo más curioso de su currículum es que sabe hablar 12 idiomas. En su currículum oficial, él mismo apunta que es de los “pocos españoles” que conoce el idioma étnico wólof, de Senegal y Gambia, y es que en Galicia hay una gran comunidad senegalesa, que mayoritariamente habla wólof. También apunta que tiene nociones de marketing, biológica y psicología, aunque no aporta ninguna documentación curricular al respecto.

Un candidato polémico

Ojea fue profesor de matemáticas, física y música, y también fue teclista en un grupo musical, Pachán, que tocaba en verbenas y fiestas de pueblo. Se considera un alter ego de Jácome y, de hecho, es recordado por alguna anécdota curiosa, como cuando el PSOE le grabó en 2019 dibujando un pájaro durante un debate.

Te puede interesar: Las elecciones de Galicia miran a Argentina, que decide el 35% del voto exterior

Otras polémicas asociadas a su partido tienen que ver con la corrupción. En el año 2013 se publicaron unos audios en los que Jácome reconocía que gestionaba dinero negro y lo blanqueaba, y Ojea era uno de sus confidentes. Terminaron poniendo una denuncia por difusión “ilegal” de estas grabaciones, alegando que estaban manipuladas.

Feijóo rechaza "exportar" a Galicia un gobierno "de minorías" que va a "reponer impuestos"

Jácome también aspiraba a presidir la Diputación provincial de Ourense, sin embargo, al final llegaron a un acuerdo con el PP para intercambiarse los apoyos: DO facilitaba que el baltarismo que se quedase en la Diputación de Ourense, a cambio de apoyar a Jácome para su reelección en el Ayuntamiento. Todo ello, pese a que una de las promesas de este partido era sacar al PP de la Diputación de Ourense. Ahora lo justifican diciendo que son una formación práctica, y que han logrado arrebatar la mayoría absoluta al PP. “Dije que pactaría con el demonio si con ello consigo el cielo para la ciudad”, señaló hace poco Jácome para explicar este movimiento en el año 2019.