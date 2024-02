Sergio Peris-Mencheta responde a los que critican que esté tratando su cáncer en Estados Unidos

El actor Sergio Peris-Mencheta en una fotografía de archivo tomada en febrero de 2015. (Europa Press) EUROPA PRESS

Sergio Peris-Mencheta está pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras descubrir que sufre un cáncer por el que está recibiendo tratamiento. Si bien se trata de una circunstancia que ya de por sí es dura, el actor también está haciendo frente a una gran oleada de críticas.

El madrileño está recibiendo tratamiento en el hospital City of Hope, en Los Ángeles, desde donde ha compartido varios posts en los que, por ejemplo, ha pedido a sus seguidores que le han ofrecido ayuda que se planteen la opción de convertirse en donantes de médula. “Muchos de estos mensajes ofrecen ayuda. Y este es el mensaje de mis médicos: si quieres ayudar, hazte donante de médula. El proceso de donación de médula ósea y células madre es sencillo”, dejó escrito en su red social.

Y aunque su mensaje ha sido aplaudido por muchas personas, otras tantas no han dejado pasar la oportunidad de reprocharle que no se esté tratando en la sanidad pública española, sino en un centro estadounidense privado. Lejos de guardar silencio, Peris-Mencheta ha querido responder para que dejen de circular comentarios sobre su decisión.

“Quizá no debería justificar nada, pero ahora que aún tengo algo de energía extra, ahí van unas consideraciones que estaría bien sacar a la luz para evitar malos entendidos y contestar al ‘troleo’ incipiente. Además de usuario, he sido, soy y seré siempre firme defensor de la Sanidad Pública española”, comienza Peris-Mencheta en su mensaje.

Es entonces cuando desvela que tras recibir el diagnóstico del cáncer llegó a comprar los billetes para volver a España, pero que justo tuvo que ser ingresado de urgencia. “En el momento en el que se desencadena el proceso que estoy viviendo saco los billetes para España, y esa misma noche he de ingresar de urgencia en un hospital cercano debido a un cólico nefrítico, cuyo desenlace aún no ha tenido lugar (sí... ¡además!)”.

“Ahí se inicia un procedimiento que da con mis huesos en City of Hope y, entre otras cosas, me imposibilita viajar en el corto-medio plazo a ningún sitio, ni dentro ni fuera de Estados Unidos”, sigue el intérprete. “Al ser miembro del sindicato de actores americano (SAG) tengo derecho a un seguro médico que me cubre la mayor parte de los gastos de hospitalización, medicamentos y demás”.

Sergio Peris-Mencheta, en 'Traitors España'. (HBO Max) victorjuste

Para terminar, hace un breve resumen de su situación y añade que “por razones laborales llevo más de 8 años viviendo a caballo entre Madrid y Los Ángeles. En caso de haberme encontrado en España sin duda me habría puesto en manos de la Sanidad Pública española. Y con esto doy por finalizadas las explicaciones, y me centro en lo realmente importante. Gracias por todo el apoyo”.