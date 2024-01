Sergio Peris-Mencheta lanza una petición a los que le ofrecen ayuda tras desvelar que padece cáncer

Sergio Peris-Mencheta, en 'Traitors España'. (HBO Max)

El pasado 22 de enero el actor Sergio Peris-Mencheta compartía con sus seguidores y amigos la peor de las noticias: sufre un cáncer y está a la espera de un trasplante de médula. Tras la gran sorpresa inicial, miles de personas se volcaban con él y le escribían en sus redes sociales mandándole mensajes de apoyo que ha querido agradecer.

Lo ha hecho tras unos días de silencio y a través de su perfil de Instagram, donde ha afirmado que esos “miles de mensajes” se han convertido en “pura gasolina para seguir”, aunque le es imposible responder a todos. Por eso mismo ha querido condensar su respuesta en un post en el que ha lanzado una petición a todos aquellos que le han ofrecido ayuda.

“Este es el mensaje de mis médicos: si quieres ayudar, hazte donante de médula”, ha comenzado, explicando que “el proceso de donación de médula ósea y células madre es sencillo”. Según cree, “hay muchos conceptos erróneos” sobre lo que significa ser donante, pues muchas personas creen que se trata de algo doloroso, pero no es así. “Gracias a los avances de la tecnología el proceso de donación es mucho más sencillo que antes”, ha afirmado Sergio.

Y ha seguido: “Millones de personas están incluidas ya en el registro internacional lo que permite que un 90% de los pacientes necesitados de un trasplante de médula ósea encuentren un donante compatible. Cuántas más personas se inscriban, más posibilidades hay de hallar compatibilidad para todos aquellos que lo necesitan”.

De este modo, ha recomendado a todos los interesados que busquen información en la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, que se encarga de impulsar tanto la donación como la creación de diferentes proyectos para investigar esta enfermedad.

Tratamiento en Estados Unidos

En este post Peris-Mencheta también ha desvelado, gracias a la ubicación, que se encuentra tratando en el hospital City of Hope, un centro privado ubicado California, en la ciudad de Duarte. Especializado en el tratamiento contra el cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos le ha designado como Centro Oncológico Integral, es decir, que en él se trata cualquier variedad de esta enfermedad. Además, está considerado como uno de los mejores hospitales oncológicos del país.

Cabe recordar que el actor y su familia, compuesta por su mujer, Marta Solaz, y sus hijos, Río y Olmo, residen en California desde el verano de 2017, cuando se trasladaron con motivo de su fichaje por la serie Snowfall, en la que Sergio da vida a un narcotraficante mexicano llamado Gustavo Zapata.

Sentimiento de ‘culpa’

Cuando desveló su cáncer, Sergio se sinceró y contó que “siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy”.

Además, quiso repasar algunos de los hitos de su carrera, como interpretar a “personajes protagonistas, heroicos, bestiales” o trabajar “con los más grandes del teatro”. “He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general. Con una dosis de suerte que siempre he sentido a mi lado, acompañándome, y ese sentimiento de no-merecimiento a cuestas”.