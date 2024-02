¿Es la amnistía un problema para la ciudadanía?: “Es la preocupación número 37 de los españoles, no tiene trascendencia en la vida de la gente”.

A nadie sorprende el poder de la política para convertirse en el epicentro de las conversaciones con familiares, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos. Y si hay un tema estrella que ha eclipsado los medios de comunicación en los últimos meses ha sido la famosa ley de amnistía, cuya aprobación definitiva frustró Junts per Catalunya este martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados. Pero, ¿preocupa realmente este asunto a los españoles? ¿Saben de verdad qué implica esta norma? Infobae España ha salido a la calle para preguntar a los ciudadanos cuál es su opinión sobre esta polémica medida.

Junts ha paralizado la aprobación de la ley después de que el PSOE se negara a incluir sus enmiendas para perdonar todos los delitos de terrorismo y de alta traición al Estado que se asocian al procés. De esta manera, la formación se alejaba del sí que dieron el resto de partidos favorables: PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. Y lo cierto es que, aunque hay quienes procuran mantenerse informados, esta no es la tónica general: “Son más importantes cosas que nos afectan en el día a día porque, de todo lo que hacen los políticos, esto no es tan relevante”, declara Mara. Andrea coincide con esta joven: “Para poder posicionarme, me gustaría estar informada sobre el tema y no le he dedicado tiempo porque no considero que para mí tenga tanta relevancia”.

Tras lo sucedido este martes en el Congreso, el texto deberá volver a la Comisión de Justicia, que tendrá que emitir un nuevo dictamen en el plazo de 15 días. Aunque, por el momento, el PSOE se niega a aceptar los cambios que plantea Junts, este no parece ser un asunto que le quite el sueño a buena parte de la población. “Esta es la preocupación número 37 de los españoles. No tiene ninguna trascendencia en la vida cotidiana de la gente”, asegura Mariano.

El concepto más repetido y el menos conocido

Pese a que amnistía ha sido la palabra más escuchada desde que se dieron a conocer los resultados de las elecciones del 23 de julio, lo cierto es que aún son muchos los que declaran no conocer su verdadero significado. “Yo no sé al 100% bien lo que es, no sabría decirte en qué me influiría o qué cambiaría”, sostiene Alicia. Aunque afirma estar al tanto de lo ocurrido en el Congreso, piensa que la solución está en el diálogo entre formaciones, para alcanzar “algo que les cuadre a todos”.

En el lado opuesto se encuentran quienes tienen más que claro que se trata de una medida de gracia que perdona el delito, al margen de que haya o no una sentencia o condena. En el caso de Iván, aunque al principio duda, a sus 18 años manifiesta tener una opinión formada: “Implicaría perdonar delitos que no se deberían perdonar, es una ley un poco absurda”.

De la misma forma, ciudadanos como Carlos defienden dominar el concepto y el impacto que podría tener su aplicación en el país: “Supone perdonar a alguien por delitos que están recogidos en la Constitución o el sistema jurídico, pero están tapando la violencia que ocurrió en Cataluña”.

La sequía, la sanidad y el empleo, los temas que sí importan a los ciudadanos

La ley de amnistía no ha sumado los votos necesarios para su aprobación en el Pleno del Congreso y deberán seguir las negociaciones. (REUTERS/Ana Beltran) REUTERS

El barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo deja claro: la amnistía preocupa muy poco a una amplia mayoría de españoles. Y es que este asunto solo ocupa uno de los tres principales problemas de España para el 2,3% de las 4.016 personas entrevistadas por el organismo que dirige José Félix Tezanos. “Nos preocupa porque se habla mucho, no es que se hable mucho porque realmente nos preocupa”, manifiesta Alicia. La joven va más allá: “Se le está dando importancia a un tema del que no estamos del todo informados”.

El PP ha hecho de esta norma su gran caballo de batalla contra el Gobierno, pero esto contrasta con lo que opinan ciudadanos como Daniel. “No es un tema que me preocupe como tal, no lo considero importante al nivel que algunos medios quieren hacernos ver”. Mientras, el paro, la educación, la cultura o la sanidad pública sí ocupan su foco de interés.

Y es que, de acuerdo con el CIS, los principales problemas que existen en el país son la crisis económica (37,3%), los problemas políticos “en general” (24,3%), y el paro (23,1). La sanidad, la calidad del empleo, la inmigración, la “crisis de valores” y los asuntos de índole social ocupan también los primeros diez puestos. Con apenas 18 años, Ana no duda al responder cuando le preguntan a qué cuestiones le da importancia: “A mí me preocupa el empleo, las jubilaciones y las pocas ayudas que se dan a los autónomos y a las pequeñas empresas”, reconoce.

De hecho, la amnistía ha pasado de la posición 20 que ocupaba en diciembre, a la 24 en la lista de preocupaciones. Esto parece seguir el camino inverso a cuestiones de índole económica, la sanidad y los problemas asociados a la calidad del empleo. “Me parece una excusa para desviar la atención de temas urgentes y discutir sin avanzar absolutamente nada”, declara Andrea.

Un “intento por conciliar” para unos, una “preocupación” para otros

Tal y como sucede en el propio Congreso de los Diputados, las opiniones dispares también se repiten en las calles, donde el rechazo de unos contrasta con la aprobación de otros, que consideran esto un “intento por conciliar”. “Yo he votado a este Gobierno, pero es un desgaste brutal porque intentas negociar con alguien que lo quiere todo y al final se somete al país a muchas tensiones”, reconoce Aramis. Al hilo de esto, Mariano sostiene que la amnistía “sería buena para España y, sobre todo, para tranquilizar Cataluña”.

Lejos de creer que el perdón a los encausados por el procés catalán puede poner en jaque la legislatura, en el caso de Aramis, por ejemplo, piensa que esto no será más que otra prueba de fuego que logrará superar el presidente del Gobierno. “Si algo ha demostrado es que tiene una resiliencia como nadie y que resiste, aunque eso no significa que, lo que le venga bien a él, le venga bien al país”, afirma. Por su parte, Mariano hace hincapié en que “Pedro Sánchez aguantará sin ningún problema porque tiene las cosas más claras que ninguno”.

Por el contrario, a Carlos le preocupa “bastante” la amnistía: “No puedes encontrarte en la primera votación con todo en contra”. Sea como fuere, el debate sigue abierto y la posible convocatoria de elecciones ya planea sobre la cabeza de unos cuantos, como es su caso, que incluso se atreve a ponerle fecha: “En marzo o abril, vamos a elecciones”. Aunque no todos están convencidos de que esto puede que sea la mejor opción. “El Gobierno debería dar marcha atrás y, quizá, hasta convocar elecciones”, garantiza Aramis.

No obstante, como es habitual en todas las polémicas, hay quienes se muestran optimistas y confían en el poder de la palabra como arma para solucionar conflictos: “tienen que dialogar, supongo que llegarán a un acuerdo”, dice Daniel.