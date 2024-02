Djokovic disputó enfermo el Abierto de Australia: “No quería ir al médico para que no se armase un escándalo”

Djokovic en primera ronda del Abierto de Australia (REUTERS/Issei Kato) REUTERS

El último Abierto de Australia no ha sido uno de grato recuerdo para Novak Djokovic. El número uno del mundo, tenista masculino más laureado de todos los tiempos en el primer Grand Slam del curso (10 títulos), naufragó en Melbourne hace unos días. Las dudas ya le asaltaron contra Dino Prizmic en primera ronda, Alexei Popyrin en la segunda y Taylor Fritz en cuartos de final, aunque pudo sortearlas. No fue el caso en semifinales, donde cayó eliminado en cuatro sets ante un Jannik Sinner a la postre campeón (6-1, 6-2, 6-7 [6], 6-3). Además, lo hizo de forma incluso sonrojante.

“Es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, al menos que yo recuerde. Ha sido una sensación muy desagradable jugar de esta manera, pero le doy mucho crédito a él por superarme en todo. Lo he intentado y he luchado y logré subir un poco el nivel en el tercero, pero en el cuarto set volvió a ocurrir lo mismo”, lamentó Nole al despedirse de su major favorito. “Me sorprendió mi nivel. En el mal sentido, claro. No hice casi nada bien en los dos primeros sets”, reconoció también.

Tras disiparse la posibilidad de revalidar trofeo en la Rod Laver Arena, Djokovic consideró que lo ocurrido con Sinner no fue flor de un día: extrapoló el mal rendimiento a toda la competición. “Durante todo el torneo, no he estado ni cerca de mi mejor nivel. Quizás el partido contra Mannarino (cuarta ronda) fue genial, pero la mayoría de los partidos no he estado nada bien. No he jugado a la altura del nivel que suelo dar en Australia. Pero evidentemente me sorprendió mi nivel de hoy, porque no lo esperaba tan malo como en los dos primeros sets, aunque no me sentí yo mismo en la pista. Por todo esto, se puede decir que las semifinales son un buen resultado, pero yo siempre espero lo mejor de mí mismo y no estaba destinado a darse hoy”, expuso bien a las claras.

Acostumbrados a verle rendir a un nivel óptimo nada más arrancar la temporada, al de Belgrado se le cuestionó si, a sus 36 años, esta derrota puede suponer un antes y un después negativo para él. “No lo sé. Todavía tengo grandes esperanzas en otros Grand Slams y en los Juegos Olímpicos. Esto es sólo el inicio de la temporada y no es la sensación a la que estoy acostumbrado, porque la gran mayoría de mis temporadas han empezado con una victoria en Australia. Esta vez es un poco diferente, pero es lo que es. No he estado a mi nivel, pero eso no significa necesariamente que sea el principio del fin. Veamos qué pasa el resto de la temporada”, zanjó.

Casi una semana después de tropezar en tierras australianas, se ha conocido qué pudo motivar un cierto bajón en Djokovic. Desde su Serbia natal, se ha arrojado luz al asunto, revelándose que el hombre con más Grand Slam de la historia (24) no estaba al cien por cien en lo físico en el Open.

Djokovic estaba enfermo en Australia

Ha sido un compatriota de Djokovic, el periodista Luka Nikolic, quien ha informado de que Djokovic estaba resfriado, incluso griposo, en Australia. “Tuvo fiebre la noche anterior a las semifinales”, reveló en el podcast de Reketiranje. De hecho, equiparó el caso de Nole con el de Alexander Zverev, que llegó a sentir que “no podía respirar en la pista” en los últimos meses de 2023, durante la gira asiática.

“Algo similar a lo que tenía Zverev. Estuvo enfermo durante tres semanas, pero volvió a coger un virus. Algunos resfriados empeoran… No casan bien con la temperatura”, contó Nikolic. Djokovic habría ocultado con un celo excesivo que su estado de salud no era el más idóneo: “No quería ir al médico para que los periodistas no lo filtrasen y se armase un escándalo. Por eso jugó tan mal en los dos primeros sets (contra Sinner), era obvio que estaba débil y que no podía”.

Djokovic se sonó la nariz de forma ostensible en primera ronda, con Prizmic de por medio. “Sí, estuve un poco mal los últimos cuatro, cinco días. Probablemente, puedas notarlo en mi voz. Mira, es lo que es. Sólo tienes que intentar afrontarlo, superarlo, aceptar las circunstancias y tratar de aprovecharlas al máximo”, admitió. Sus palabras al superar a Popyrin, un partido más tarde, fueron en una línea similar: “No he estado jugando ni sintiéndome en mi mejor forma en la última semana o así. Sí, a veces es frustrante por el nivel de tenis que juego en la pista y algunos errores inusuales que cometo. Al mismo tiempo, esto es el deporte”.

Aunque no mencionó que estuviera convaleciente al dar explicaciones cuando Sinner le ganó, que efectivamente se encontrara renqueante bien pudo ser un factor para caer derrotado. Djokovic tendrá tiempo para descansar e intentar volver más fuerte, ya que no volverá a competir hasta marzo, cuando se le espera en Indian Wells.