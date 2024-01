El impactante puesto ATP de Nadal tras el Open de Australia: vuelve a la casilla de salida y se ampara en el ranking protegido

Rafa Nadal, tras caer en el torneo de Brisbane contra Jordan Thompson. (EFE).

Rafa Nadal ha tenido que parar. “Ahora mismo no estoy listo para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. Volaré a España para ver a mi doctor, tratarme y descansar. A pesar de las tristes noticias que no me permiten jugar frente al increíble público de Melbourne, estas no son muy malas noticias y seguimos positivos sobre la evolución de la temporada”, explica Rafa, frustrado por verse obligado a frenar, pero aliviado al conocer el tipo de lesión. La resonancia magnética a la que se sometió revela que sufre una microrrotura, aunque no es en el mismo lugar que sus lesiones previas, lo cual le tranquiliza.

No obstante, el regreso de Rafa a las pistas fue sobresaliente. Ha recuperado sensaciones, ha vuelto a jugar cada un día y ha conseguido dos victorias. “Sólo ha sido un buen comienzo. Es verdad que después de tanto tiempo, después de un año, he jugado muy bien y sobre todo con todo lo que ha pasado y las circunstancias en las que he llegado hasta aquí”, aseguraba Rafa tras ganar Kubler. Toni, su tío y mentor, va en la misma línea. “Puede estar muy contento porque el nivel que está mostrando es lo suficientemente bueno. Es un inicio ilusionante, pero hay que verle en partidos más difíciles”, aseguró antes de que su sobrino declinase competir en el Open de Australia por lesión.

Subidón en Brisbane; caída en Melbourne

Nadal tan sólo ha disputado tres partidos en su regreso, sumando dos victorias, además de la derrota ante Thompson. Los triunfos, aunque por su número puedan parecer baladí, le han reportado 50 puntos ATP en total y una subida de 221 puestos en la clasificación, del 672 al 451. No obstante, tras confirmarse su ausencia del Open de Australia, la subida ha sufrido una curva en otra caída hasta por debajo del Top-600, de nuevo como al comienzo del camino. Ocupa la plaza 649 gracias a los 50 puntos de los cuartos de Brisbane, los únicos que figuran ahora en su cuenta. Aunque permiten que esté ligeramente más arriba que cuando volvió a jugar, desde el puesto 672.

No es algo que preocupe sobremanera al tenista español, cuyas consecuencias negativas para con el ranking están protegidas por la ATP gracias al ranking protegido, que podrá utilizar en nueve torneos. Pero sí tiene relevancia al ver como está más lejos la opción de partir como cabeza de serie en su gran objetivo de la temporada, que no es otro que Roland Garros. “Hay muchas incógnitas que el tiempo va a ir despejando, pero está claro que Roland Garros es un torneo que le hace muchísima ilusión, como toda la temporada de tierra batida, que es su época favorita del año”, explica Carlos Moyá, entrenador de Nadal.

Ranking protegido

Por tanto, Nadal contempla el intervalo hasta la primera cita de París como una larga pretemporada en la que sumar kilómetros de calidad. “Yo tenía confianza en que las cosas salieran bien. Creo que el inicio ha sido incluso mejor del esperado. Le veo capaz de ganar Roland Garros. Primero, porque soy su tío; segundo porque ha ganado 14 veces y después porque el año pasado ganó Djokovic. No ganó el mejor Djokovic de la historia, ganó Djokovic y creo que en tierra Rafael es mejor que él”, explica su tío Toni.

El balear deberá disputar los torneos amparándose en el ranking protegido o con una invitación. Al tener que jugar desde las primeras rondas, Rafa Nadal tendría que enfrentarse a los mejores jugadores del mundo y a los principales cabezas de serie desde el comienzo. Es decir, ya en primera ronda podría tener que enfrentarse a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev, por citar a las tres mejores raquetas del planeta en la actualidad, según el ranking ATP.