Qué fue de Alejo Sauras, el actor que triunfó en ‘Los Serrano’ como Raúl

Alejo Sauras junto a Alexandra Jiménez en 'Los Serrano'

Diego, Marcos, Guille, Teté, Currito... la familia de Los Serrano daba para mucho y estaba llena de momentos hilarantes. Pero es verdad que la serie no era lo mismo sin dos personajes imprescindibles para compenetrarse con los Serrano, uno en la taberna y otro en el colegio Garcilaso de la Vega. El primero de ellos era don Fructuoso Martínez ‘Fiti’, el personaje al que daba vida Antonio Molero y que representaba como nadie al español medio por su serie de gestos, expresiones y situaciones cotidianas que resolvía siempre con ingenio y humor. Pero ya se dice que de tal palo tal astilla, y en el caso del Fiti tenía una versión joven en forma de hijo, Rául.

El encargado de dar vida al hijo del Fiti no era otro que Alejo Sauras, actor mallorquín que cuando fichó por la serie de Telecinco tenía apenas 24 años, pero ya era un intérprete reconocido por otras series juveniles como Al salir de clase, en la que había dado vida a Santi Rivelles. Aunque balear de nacimiento, Sauras se había criado en el barrio madrileño de Aluche, y después de estudiar en la prestigiosa escuela de Cristina Rota decidió dedicarse a la interpretación, a pesar de haber superado las oposiciones de aviación para Iberia.

Si en Al salir de clase Sauras daba vida a un joven homosexual, en Los serrano interpretaría a un personaje de lo más diferente. Rául no solo era un chico muy pendiente siempre de las chicas, sino también muy mal estudiante, aunque buen amigo de sus amigos. Junto a Marcos (Fran Perea) y Chucky (Jimmy Barnatán), y también a las chicas Eva (Verónica Sánchez) y África (Alexandra Jiménez), Raúl formaba un grupo variopinto que daba mñas de un quebradero de cabeza a los profesores del Garcilaso. Entre ellos, la propia madre de Raúl, Candela, a la que interpretaba Nuria González.

Alejo Sauras en la serie 'Estoy vivo'

Alejo más allá de Raúl

Sauras formó parte del elenco regular de Los Serrano hasta el final de la misma, en el año 2008. Al año siguiente protagonizó, junto a otras grandes promesas del cine español como Yon González o Mario Casas Mentiras y gordas o en la película de Pedro Almodóvar Los abrazos rotos, en la que compartía pantalla con Penélope Cruz, Lluís Homar o Blanca Portillo. El actor siguió intentando encontrar su lugar en una nueva serie como hiciera en Al salir de clase o Los serrano, pero la mayoría de los proyectos en los que participó no duraron lo suficiente: Acusados, Fenómenos o Algo que celebrar no terminaron de cuajar, pero con su siguiente proyecto Sauras podría demostrar su talento y y sobrada experiencia como actor.

Fue en Estoy vivo, una serie de TVE que se mantendría en antena durante 4 temporadas. En ella Alejo Sauras daba vida a Iago, más conocido como El Enlace, un misterioso personaje que ayuda a Manuel Márquez (Javier Gutiérrez), un hombre que ha vuelto a la vida en otro cuerpo y que va en la busca del llamado Carnicero de Medianoche, un asesino en serie que provocó su anterior muerte. Junto a El Enlace y también la agente Susana (Anna Castillo), Márquez pone manos a la obra en una investigación que le llevará por los recovecos más oscuros del mundo de los vivos.

Tras Estoy vivo, Alejo Sauras volvió a dedicar sus esfuerzos al arte dramático, participando en varias obras de teatro. En la que más ha destacado ha sido en Edipo. A través de las llamas, una adaptación del clásico de Sófocles en el que Sauras daba vida al trágico rey griego, obra que estrenó en el Festival de Mérida y que posteriormente pasaría por teatros del resto de España como el Teatro Español de Madrid, en el que el actor pudo seguir demostrando sus grandes dotes interpretativas y que es mucho más que el Raúl de Los Serrano.

Todo ello no implica que el actor no siga recordando con cariño la serie: “Tengo un recuerdo precioso. Lo recuerdo como una época de mi vida maravillosa en la que aprendí mucho y en la que tuve el privilegio de trabahar con grandes actores y actrices”, confesaba el actor en una entrevista, pero matizando que a día de hoy se siente una persona muy distinta a la que diera vida al hijo del Fiti: “Me gusta más el Alejo que soy hoy porque tiene mucha más experiencia”.