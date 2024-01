Tchouaméni da la razón a Ancelotti y restituye al Real Madrid en el liderato de LaLiga

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Tchouaméni (REUTERS).

Agonizaba el partido en el estadio de Gran Canaria cuando Ancelotti decidió agitar la coctelera en busca del derribo del muro canario que llevaba tambaleándose desde el empate de Vinicius. Tchouaméni, criticado desde la eliminación copera en el Metropolitano ante el Atlético, sustituyó a un Camavinga que hasta ese momento era el motor del juego madridista. El técnico italiano decidió jugarse el liderato de LaLiga retirando al exjugador del Rennes y Rodrygo por el ex del Mónaco y Güler. Cayó de pie de su pirueta porque Tchouaméni selló la enésima remontada blanca con el enésimo gol a la salida de un córner y restituyó al Real Madrid en el liderato a la espera de lo que haga el Girona este domingo en Balaídos.

Nueve de los últimos 12 puntos del Madrid en Liga han llevado la firma de Bellingham, Vinicius y Tchouaméni, pero todos ellos han germinado en Davide Ancelotti, segundo entrenador del cuadro blanco que está sacando petróleo del balón parado, hasta en nueve ocasiones. El Madrid se aupó al liderato liguero en modo remontada, sustantivo al que habría que dedicarle un espacio en el himno del club. Tchouaméni salvó un partido encallado desde el gol de Javi Muñoz. Sandro superó a Rüdiger y cedió a la subida del excanterano blanco que batió a Lunin.

No ayudaron ni la baja de Bellingham ni el once de Ancelotti, que prefirió a Ceballos sobre Modric sin resultado aparente. El croata no calentó ni como socorrista. El Madrid redujo el partido a la última media hora y así se corre el riesgo de llegar tarde, incluso para quien esta acostumbrado a hacerlo en esa franja horaria que tantas veces le bendice, incluso para quien tiene una agitador del tamaño de Vinicius.

Noticia en ampliación