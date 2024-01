El peaje que pagan los aficionados por la improvisación de LaLiga con los horarios: “Bautizaremos al niño cuando Tebas quiera”

La afición del Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes (EFE).

“Modificación”. LaLiga necesitó una sola palabra para cambiar el horario de hasta tres jornadas del campeonato doméstico, debido a los emparejamientos del torneo del K.O, y mandar al traste la hoja de ruta que aficionados de toda España llevaban semanas planeando para ver su equipo. La obligación de que transcurran 48 horas entre partidos de un mismo equipo y el equitativo reparto de los descansos ha provocado un mayúsculo caos que afecta a nueve equipos diferentes y sus aficiones.

El campeonato ha cambiado el horario de Atlético-Valencia y el Cádiz-Athletic del domingo 28 de enero, sin variar su programación diaria. El duelo entre colchoneros y valencianistas se retrasa de las 16:15 a las 21:00. El de gaditanos y bilbaínos toma el camino contrario: en vez de a las 21:00, se disputará a las 16:15. El motivo es que los de Simeone juegan su choque copero el jueves a las 21:00. “Me organicé con un amigo para ir a ver al Valencia contra el Atlético. Él salía desde Barcelona y yo de Valencia. Nos habíamos comprado los billetes de vuelo y tren cuando de repente vimos el cambio de horario. En cuanto lo vi me puse a mirar y encontré un BlaBlaCar, aunque no sé si podré ir, mi amigo desde luego que no porque no hay billetes de vuelta a la hora que acaba el partido y al ser lunes el día siguiente entra pronto a trabajar”, relata a Infobae España J.B -su iniciales- un aficionado del Valencia.