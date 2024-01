Simeone, tajante sobre la polémica del VAR: “Se creen que somos todos tontos”

Diego Pablo Simeone durante el partido de Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético de Madrid (REUTERS).

La última tarde del Santiago Bernabéu fue de remontadas, la enésima. Pero también la de la sala VAR, sobrecargada de trabajo este domingo. Pocas veces se ha visto una oda similar a la herramienta arbitral como sucedió en la segunda parte del Real Madrid - Almería. Y, además, en tiempo récord: tres revisiones en apenas 23 minutos contra el colista, cuya expedición se fue realmente enfadada de la capital por la polémica. “Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganarcolap, llegó a decir Pubill nada más producirse el pitido final, con un tanto salvador de Carvajal en el 99 que ni mucho menos empañó las dificultades.

La polémica recorrió media península, de la capital española a la andaluza, donde el FC Barcelona tumbó al Betis y Xavi Hernández aprovechó la rueda de prensa posterior para dar su opinión sobre lo ocurrido en el Bernabéu. “Lo he visto. Me quedo con las palabras de Garitano y con una reflexión de Relaño. Si hablamos, nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban en esta liga. Hay cosas que no controlamos y lo ha visto todo el mundo. Me acuerdo en Getafe el penalti, el gol de Joao en Granada... y no se habla. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Nos salen cruz siempre. Hoy hay que hablar del equipo”, aseguró el técnico azulgrana.

Te puede interesar: El Almería explota tras la polémica ante el Madrid: del “nos han robado” de Melero al “no es la primera vez aquí” de Garitano

“Los árbitros están colapsados”

Y este miércoles ha sido el turno de Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido de su equipo ante el Sevilla en Copa del Rey. “¿Qué falla en el VAR? Es tan difícil… Según el lado en que te pongas siempre hay situaciones. Los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero a la vez les expone, es la realidad. Luego podemos discutir si están bien los audios: la cuestión no es que los filtren, sino lo que pasa en ellos. Se creen que somos todos tontos y nos da bronca”, asegura.

“Lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales. Todos nos podemos equivocar, nadie es perfecto aún teniendo la posibilidad del VAR. Cuando todo se hace con naturalidad, todo fluye. Cuando no, la gente se pone nerviosa, va al estadio y en cuanto hay una acción en el área es penal, cuando le pisan mínimamente es penalti y expulsión. Los árbitros están colapsados. Creo que es un momento muy complicado para ellos. Creo que la única manera es que podemos mejorar, desde nuestro lugar de entrenadores y jugadores, es estar calladitos, correr y dejarles arbitrar. Y a jugar, es lo único que podemos hacer”.