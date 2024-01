La emotiva despedida del novio de la joven atleta Alba Cebrián: ‘’Me has regalado los 10 mejores años de mi vida’'

La atleta Alba Cebrián junto a su novio (Instagram)

El pasado lunes 22 de enero saltaba la noticia de la muerte de la atleta castellonense Alba Cebrián Chiva, del club de atletismo Celtíberas de Soria. La joven sufrió una parada cardíaca cuando entrenaba en la pista de atletismo de Vall d’Uxo. Natural de Les Alqueries, defendía desde hacía tres años los colores del club soriano, de división de honor, en pruebas de 3.000 metros obstáculos, su especialidad, y en 1.500 metros.

Un médico que se encontraba cerca de la pista fue el primero en atender a la joven atleta, a quien realizó un masaje cardíaco. Los trabajos de reanimación dieron sus frutos y lograron revertir la parada, trasladando a la joven atleta hasta el hospital La Plana, donde ha permanecido ingresada las últimas jornadas en estado muy grave, hasta su fatal desenlace. “Todas las personas que formamos parte del Club Atletismo Celtíberas de Soria estamos desoladas por tener que comunicar el fallecimiento de nuestra compañera Alba Cebrián Chiva. Nos unimos a toda su familia en estos dolorosos momentos. Te recordaremos siempre Alba”, ha escrito el club en las redes sociales.

Las muestras de cariño y condolencia no han dejado de producirse en las redes. Desde que se supo el fallecimiento de la joven, han sido numerosas las muestras de cariño y el apoyo volcado hacia su familia. El último en hacerlo ha sido su pareja, el atleta Eloy Hornero, con quien una relación desde hacía diez años. “Qué decirte que no sepas tú ya, ¿qué te quiero? ¿Qué no ha pasado ni un día y que ya te echo de menos? ¿Qué lo eras todo para mí? Solo sé, que no me voy a despedir nunca de ti, no quiero que te separes de mí nunca, por qué has sido lo más importante de los casi 10 años que llevamos juntos, que aún quiero seguir teniéndote cerca y que no logro entender aún cómo ha podido pasarte tan pronto, de verdad que te quiero, que te necesito, que por favor no te vayas y no me dejes solo”, comienza escribiendo el joven.

“Desde el momento en que nos conocimos, sobre los 14 años, y nuestra relación fue tomando forma, pasando por cada una de las etapas de la vida, solo sé que me he ido dando cuenta cada día que iba pasando que te iba queriendo más, no sabía si lo que hacía para que fueras feliz era suficiente, y por eso, cada día intentaba mejorarme para que estuvieras más feliz y contenta, solo espero poder haber estado a tu altura, una chica capaz de sacar matrícula de honor en la universidad , una chica capaz de compaginar el deporte de alto nivel con unos estudios impresionantes y admirables, una chica que compaginaba el trabajo con el deporte y los estudios, eres y serás, para mí la mejor”, continuaba el texto.

“Te necesito aquí, me has regalado los 10 mejores años de mi vida, has sacado lo mejor de mí, mis ganas de vivir cuando no quería y las ganas de que pasaran los días cuando no quería, lo eres y lo serás todo para mí, por qué te quiero. Nada solo quería decirte algo, aunque ya sabes que es poco respecto a lo que sentía por ti, que es duro que no estés, que te quiero y que ya te echo de menos guapa, te quiero, de verdad, gracias por estar a mi lado, te amo”, concluye la despedida de su pareja.

Con información de EFE/Europa Press