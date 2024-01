Un argentino que vive en Madrid explica la diferencia entre el consumo de alcohol en España y en su país

El vídeo que Manu Guija, el joven argentino, ha compartido en TikTok.

Los choques culturales al mudarse a un nuevo país son comunes y recurrentes. Sin embargo, estos no tienen por qué ser siempre negativos. Así lo ha contado Manu Guija, un joven argentino que, desde hace unos años, reside en la capital española. En su cuenta de TikTok ha publicado un vídeo en el que explica qué es lo que más le flashea y le encanta de vivir en España y que, por contra, no pasa en su país.

Madrid destaca por muchas cosas, como su majestuosa arquitectura o su bulliciosa vida nocturna, no obstante, esto no es lo que más fascina al joven. La peculiaridad cultural que para Manu ha marcado la diferencia no es otra que el consumo de alcohol. “Otra cosa que me flashea de España no es otra que el consumo de alcohol. Escabiar (tomarse bebidas alcohólicas) cualquier hora del día, cualquier día de la semana”, empieza contando. Para muchos, la idea de consumir alcohol a las 10 o a las 11 de la mañana podría parecer extraña, pero “en cualquier plaza, en cualquier barcito” de la capital madrileña, “10, 11 de la mañana, 2 de la tarde, de un jueves, de un martes hay gente tomando una cañita”.

Manu explica que también ha visto esta costumbre en otros países de Europa, pero que en su Argentina natal, la relación con el consumo de alcohol sigue unos patrones más convencionales. Es impensable tomarse una cerveza un día cualquiera entre semana a las 11 de la mañana, ya que tomar bebidas alcohólicas está más asociada a eventos específicos u ocasiones especiales.

“Me da la sensación de que hay una cuestión cultural de encuentro entre la gente, en el que no está mal visto” el consumo de alcohol, continúa el joven. Nada más lejos de la realidad. Y es que en España cualquier excusa es buena para aprovechar y salir a disfrutar del sol en una terracita cerveza en mano y, si puede ser, acompañada de una buena tapa.

Manu termina el vídeo diciendo que esta es solo su opinión basada en lo que ha visto desde que vive en España hace un tiempo. “Siento que la gente escabia más y hay menos tabú con respecto ese tema”. Además, en su última vista a Argentina, el joven se fijó que no era común encontrarse a nadie tomando cerveza a las seis de la tarde.

En última instancia, la experiencia del joven argentino en Madrid resalta cómo la diversidad cultural se manifiesta incluso en las prácticas más cotidianas. A pesar de que esta costumbre podría resultar chocante para algunos, en Madrid forma parte de la rutina. Las terrazas de los bares se llenan día tras día de personas disfrutando de sus cervezas junto con sus desayunos, y las comidas también se acompañan con esta bebida refrescante. Así, Manu constata que le encanta esta costumbre y la actitud más relajada en España hacia el consumo de alcohol.

Reacción en TikTok

El vídeo de Manu no ha tardado en hacerse viral. Este acumula ya casi 3.000 comentarios de usuarios que, en su mayoría, corroboran y explican la cultura de bares que hay en España. “La cañita aquí es como el mate allá”, le comenta un joven. “En España heredamos de los romanos que las relaciones sociales se hacen alrededor de una mesa con bebida y/o comida”, defiende otra usuaria. Otros, bromean sobre el consumo de cerveza: “Para conservarse como el bronce... ¡la primera antes de las once!” o: “Es que la cerveza aquí no cuenta como alcohol, es muy sana”, puede leerse.