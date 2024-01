Arribas, el ‘mirlo’ convertido en pichichi del Almería que regresa a la casilla de salida: “Necesitaba abandonar el Real Madrid”

Arribas celebra uno de sus goles anotados al Valencia (EFE).

“Un minuto necesitas para marcar un gol!”. Florentino Pérez bajó al vestuario del Real Madrid en el Estadio Moulay Abdellah de Rabat para felicitar uno a uno a sus futbolistas por el pase a la final del pasado Mundial de Clubes y se detuvo un instante con Sergio Arribas. El canterano, estrella del Castilla de Raúl, anotó el tanto definitivo en el primer y único balón que tocó en el partido. No necesitó más. Una semana después, le llegó la oportunidad soñada por todo niño que ingresa en la cantera blanca: jugar en el Santiago Bernabéu.

Tras mucho calentar en la banda, se desprendió del peto, escuchó las indicaciones de Ancelotti y dio relevo a Marco Asensio. El Bernabéu, pletórico con la goleada de su equipo -4-0 al Elche- se puso en pie para recibir a un jugador que intentaba tirar abajo la puerta del primer equipo, pero no lo logró y decidió salir del filial madridista después de tres años. Muchos fueron los clubes de LaLiga que intentaron su fichaje, siendo el Almería el que se llevara el gato al agua previo pago de ocho millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista.

Arribas durante el partido de Copa del Rey ante el Talavera (EFE).

De Madrid a Almería

“Ya necesitaba salir de lo que era el Castilla, necesitaba salir a un Primera División a coger experiencia y minutos. Todavía me falta por aprender, por mejorar, es mi primera temporada en Primera División, me estoy adaptando bien, solo puedo seguir mejorando”, explica Arribas, el mayor talento de ‘La Fábrica’ en los últimos años que era preso de la exigencia descomunal del Real Madrid. Es difícil para estrellas mundiales -véase Hazard- imagínese para un canterano que, para más inri, no había seguido la fórmula Erasmus que sí tomaron otros mirlos como Carvajal y Lucas Vázquez.

La incidencia de Arribas en el club andaluz no se hizo esperar. Dejó buenas sensaciones en la primera jornada liguera frente al Rayo Vallecano entrando como revulsivo y cambiando la cara de su equipo. En la segunda fecha se estrenó como titular ante el Real Madrid y no tardó nada en mostrar sus credenciales en la élite del fútbol español. Se estrenó como goleador tras culminar una jugada iniciada su propio guardameta. Maximiano atrapó el centro al área y rápidamente abrió a un Ramazani descolgado en banda y libre de marca. Prolongación a Robertone, quien centró ante la entrada de un Arribas que no quiso celebrar su cabezazo picado con el que batió a Lunin.

Diamante pulido por Raúl González

El ucraniano pudo hacer más, al igual que Kroos, que estuvo lento en el repliegue. El crecimiento del centrocampista durante el primer tramo de la temporada fue fulgurante. Cuatro goles en seis jornadas y unos registros de eficacia que traspasaban fronteras. Tan sólo necesitó cinco ocasiones claras para festejar en cuatro ocasiones. Sólo Sané, Lautaro Martínez y Heung-Min Son le superaban entre las cinco grandes ligas. “He notado que la gente se ha ilusionado con él. No descubrimos ahora que es un gran jugador. Ojalá esa ilusión se plasme en buen rendimiento”, explicaba Vicente Moreno, su entrenador por aquel entonces.

A Almería llegó un diamante pulido cuidadosamente por Raúl González Blanco. La relación de ambos comenzó desde juveniles. Juntos conquistaron la primera Youth League en la historia del Real Madrid en 2019 y se quedaron a las puertas de ascender a Segunda División años más tarde. Arribas contaba con ofertas de clubes de Primera División por aquel entonces, pero Raúl tomó cartas en el asunto. Permitió la estrategia del club blanco con todo jugador, excepto con él, ya que le quería en su equipo para la 2022/2023, última temporada del jugador en el filial madridista.

Los consejos del técnico blanco aún retumban en su cabeza. “Me decía que en cada tiro a portería fuese al rechace, que así se hacen muchos goles y cuentan lo mismo que los tantos de cabeza o los golazos por la escuadra. Eso lo he ido adquiriendo estos años y cuatro de los cinco goles que he hecho esta temporada han sido de un rechace que me ha caído en las botas”, explica Arribas. Apenas cinco meses después de su salida, Arribas vuelve por La Castellana con hechuras de jugador de élite, siendo el máximo goleador -cinco tantos- y jugador franquicia del Almería. Su pasado y presente convergen este domingo (16.15 horas) en el Santiago Bernabéu.