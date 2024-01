El nuevo negocio de Pedro Capote tras el trágico incendio del ‘Burro Canaglia’: un hotel en un silo de grano en el que anidan halcones protegidos

El silo donde Pedro Capote quiere abrir un hotel

El empresario Pedro Capote asegura que solo quiere olvidar el pasado, crear empleo y diseñar nuevos proyectos. 2023 no fue un buen año para él. Regentaba, mediante una franquicia, el restaurante ‘Burro Canaglia’ de la plaza Manuel Becerra de Madrid. El local se hizo tristemente famoso después de que en abril un incendio que se desató en una de las mesas provocará tres víctimas mortales: un camarero y dos clientas. “Fue una horrible tragedia, un accidente. He necesitado ayuda psicológica”, se sincera para Infobae España.

Su nuevo negocio lo quiere abrir en su pueblo, Navalcarnero. Para ello ha comprado un antiguo silo de grano, que dependía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. “El Estado ya no lo quería y lo subastó. Creo que en siete ocasiones se quedó desierta esa subasta. Hasta que yo lo compré en agosto del año pasado por unos 350.000 euros. Quiero crear empleo en mi pueblo y mi intención es poder reconvertirlo en un hotel”, señala. El problema es que Capote se ha encontrado con unos inquilinos inesperados: una población de cernícalo primilla, una especie de halcón pequeño que está protegido porque en la comunidad de Madrid es una especie en peligro de extinción.

De momento Capote ha pintado de negro el silo y ha puesto unas grandes letras que se pueden leer desde la carretera M-600: “Sky Naval”. Por la localidad circula una supuesta publicidad de lo que el empresario, socio también de la empresa de seguridad Sasegur, quiere hacer en esta instalación: un hotel de cinco estrellas, un restaurante, un ‘chill out’ en la terraza, un gimnasio, una bolera... incluso un cine de verano. “No sé de donde ha salido ese anuncio, de mí no. No es verdad. La idea es hacer un hotel”, asegura. Reconoce que de momento no tiene los permisos. “Hace falta que presente un plan especial porque el silo es de uso agrícola y yo lo quiero dar un uso hotelero”.

El alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell, confirma que de momento ningún empresario ha pedido ninguna licencia para hacer obras. “No existe ningún proyecto ni se ha solicitado licencia alguna. Solo se ha pintado la fachada y en Navidad se colocó un árbol en la azotea, algo que la normativa permite. En caso de materializarse cualquier proyecto, este sería posible siempre que hubiese una modificación expresa del Plan General de Ordenación Urbana”, señala. Y la posterior autorización de la Comunidad de Madrid. “Es un proyecto a dos o tres años vista”, confirma Capote, que insiste. “Solo quiero crear empleo. Quiero construir, no destruir”.

Ejemplares de cernícalos primilla, anidando en el silo de Navalcarnero, antes de que se pintara la fachada de negro (Foto: GREFA)

Porque la gran pregunta es qué va a pasar con los cernícalos primilla que, desde hace años, anidan en este silo abandonado entre febrero y agosto (el resto de año migran a África). “Se trata de una pequeña rapaz protegida. En la comunidad de Madrid está en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, en la categoría ‘en peligro de extinción’. Cuando se convocó la subasta del silo, el ministerio ya hacía referencia a esta circunstancia para conocimiento de los interesados”, señalan desde Ecologistas en Acción. “Hay que tener en cuenta que tanto la ley para la protección y regulación de la fauna y flora silvestres en la Comunidad de Madrid, como la ley de ámbito estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, prohíben expresamente actuaciones que puedan alterar o dañar las zonas de cría de aves catalogadas”, recuerdan los ecologistas, que han presentado sendas denuncias, ante el Ayuntamiento de Navalcarnero y ante la Consejería de Medio Ambiente, pidiendo la paralización de cualquier proyecto.

4.000 euros en nidos

Capote asegura que los cernícalos seguirán allí. “Yo vengo a sumar, no a restar. Quiero proteger a estas aves. Me acabo de gastar 4.000 euros en nuevos nidos. El proyecto es compatible. También quiero abrir una protectora de animales y un comedor social”, asegura. El empresario explica que está en conservaciones con el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), que hace años introdujo esta colonia de aves protegidas para que criaran en este silo abandonado, convirtiéndose en su momento en la población de cernícalos más importante de todo Madrid.

Y aquí surgen otras preguntas. ¿Se puede hacer obras en el silo sin que la población de cernícalos se vea afectada?, ¿es compatible un hotel con sus nidos? Ernesto Álvarez, portavoz de GREFA, reconoce que están en conversación con este empresario para proteger las aves. “Son halcones que asimilan bien la presencia humana. Habrá que ver qué proyecto quiere hacer y que efectos puede tener sobre los animales. Los nidos están en la azotea y aledaños, así que cualquier actividad intensa en esa zona podría producir alteraciones en la nidificación. Nuestro objetivo siempre será proteger la población del cernícalo”, avisa Álvarez, que explica que el año pasado hubo 28 parejas que están a punto de regresar desde África. “Mi interés es el bienestar de las aves”, recalca el empresario. Alejandro Sánchez, diputado de Equo en el grupo de Más Madrid en la Asamblea, se ha interesado por el tema y ha preguntado al Gobierno regional qué medidas va a adoptar para este proyecto no afecte a la colonia del cernícalo primilla.