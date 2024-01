Junts pone precio a su apoyo al decreto anticrisis del Gobierno: pide “sanciones” a las empresas que no quieran volver a Cataluña

Desde el referéndum hasta el regreso de las empresas a Cataluña: los temas a negociar en las reuniones “de trabajo” entre PSOE y Junts.

“El momento de negociar y acordar es ahora”. Así de tajante se mostraba el vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, al ser preguntado por el apoyo de la formación al decreto anticrisis del Gobierno. Los socios del Gobierno están poniendo en peligro la aprobación de la primera medida de este nuevo Ejecutivo, ya que saben que Sánchez necesita su apoyo para sacarlo adelante. Por el momento, los de Puigdemont votará en contra, aunque pone precio a un posible cambio de parecer: el castigo a las empresas que salieron de Cataluña tras el 1-O y que ahora no quieran volver.

El Congreso inicia mañana el debate de tres decretos de contenido económico -el octavo paquete de medidas contra la inflación, la reforma del subsidio de desempleo y una norma ómnibus que incluye la ley de función pública-, cuya convalidación está en riesgo desde que Junts anunció que votará en contra. Sin embargo, Rius ha planteado este martes al Gobierno que incluya beneficios fiscales para las empresas que regresen a Cataluña en sus tres primeros decretos ley y sanciones para aquellas que no quieran hacerlo.

Para el portavoz es “populista” que el PSOE diga que la negativa de JxCat pone en riesgo algunas medidas sociales, y ha subrayado que su formación propone “que el aceite tenga un IVA del 0%”, entre otras propuestas. No obstante, Rius ha puesto el foco en los incentivos fiscales para las empresas que quieran volver a Cataluña y en las eventuales sanciones a las que no quieran hacerlo.

”Parece complicado de entender que el Gobierno mantenga en vigor un decreto que perjudica a la economía catalana”, ha dicho Rius sobre la norma aprobada por el ejecutivo del PP en pleno proceso soberanista. ”Defendemos que las empresas que vuelvan tengan incentivos y que, aquellas que no lo hagan, sean sancionadas”, ha aseverado.

La patronal lo tilda de “comunismo”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que Junts quiera cambiar la legislación para multar a las empresas que no vuelvan a Cataluña a cambio de apoyos para el Gobierno y ha señalado que hacer eso “se llama regulación en vena o se llama comunismo”. Garamendi ha señalado que esta medida sería la mejor forma de que no se creen empresas y ha dejado claro que éstas “tienen el derecho a instalarse y a invertir donde quieran”.

El líder de la CEOE ha subrayado que las empresas no abandonaron Cataluña “por placer”, sino porque “no les quedaba otro remedio y con muchísimo dolor”. “Lo que hay que hacer es generar las circunstancias para que la gente vuelva a su tierra, que es lo que yo quiero, lo que nosotros queremos, pero eso no se hace diciendo ‘usted vuelve porque si no le multan’. No sé ni si es constitucional, pero es que esos planteamientos, sinceramente, son de aurora boreal”, ha afirmado. Para Garamendi, lo que hay que hacer es generar el clima de confianza y de ánimo para que las empresas que se tuvieron que ir de Cataluña “con auténtica tristeza” puedan volver a su tierra.