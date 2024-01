Aparece después de cuatro días el ganador de una cesta de Navidad valorada en más de 700.000 euros

Algunos premios de la cesta de El Paisano (Captura de pantalla)

La espera ha sido larga. Un hombre de Tenerife ha tenido en el bolsillo durante cuatro días un papel con un valor de 700.000 euros. Ante él, la incertidumbre de los trabajadores de la venta El Paisano de Utrera (Sevilla), que, como cada año, sorteaba una cesta con uno de los volúmenes de premios más importantes de España. En esta edición, su valor económico estaba cifrado en 750.000 euros.

El portavoz de la venta, Juan Luis Cadena, ha comunicado que el sorteo se efectuó a las 21:00 horas del pasado viernes 5 de enero y el número ganador resultó ser el 04122, correspondiente al décimo premiado en el sorteo de la ONCE, según informa EFE. En esta ocasión, se supo que la papeleta había sido adquirida de forma presencial en la propia venta durante el mes de agosto, lo que hacía aún más difícil encontrar al agraciado, ya que es un mes de gran afluencia turística. En este sentido, el boleto podría tenerlo “cualquier persona de España”.

Así, y ante el temor del establecimiento por no repartir premio esta edición, una llamada puso fin a la espera: el agraciado es un hombre de Tenerife del que no se conocen más datos. “Estamos esperando a que venga. No sabemos mucho más. Nos dijo que era de Tenerife, y que sería el sábado o el domingo cuando se presentaría con el número. Estamos pendiente para hacer todos los trámites con el notario, Hay que ser cautos hasta que veamos el número premiado”, explicó Cardena al diario ABC.

Estos son los premios incluidos en la cesta

La papeleta costaba 9 euros y los premios son numerosos. La cesta tiene como regalo estrella un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), además de cuatro vehículos: una autocaravana, un Mercedes GLC 200, un Cupra Formentor y una motocicleta BMW R18. Además, El Paisano se hace cargo de los impuestos correspondientes a la matriculación de los automóviles,

Por otro lado, la lista de premios incluye también un lingote de oro de 250 gramos de peso, 12 tarjetas de regalo de un centro comercial por 300 euros cada una, un viaje a Eurodisney para dos adultos más dos niños, un crucero por el Mediterráneo para dos personas, un equipo fotográfico, un teléfono móvil Samsung, un ordenador portátil, una cinta de correr portátil y diferentes tipos de quesos, entre otros.

En la edición anterior, celebrada el 6 de enero de 2023, los afortunados galardonados resultaron ser una pareja de Pizarra (Málaga). En este caso, los agraciados adquirieron un billete de lotería que coincidía con el número 73.619. Además, su historia parecía estar marcada por el destino, ya que según contaron, ellos adquirieron la papeleta en julio de 2022, impulsados por una corazonada, cuando decidieron emprender un viaje en moto de 156 kilómetros desde su localidad hasta el punto de venta.