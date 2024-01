La manta de Bellingham, los billetes de la protesta, una catapulta y el apagón de Salamanca: lo que no se vio en Copa del Rey

Jude Bellingham ofrece su manta a un recogepelotas del Arandina (Captura TV).

La Copa del Rey es sinónimo de terrenos de juego irregulares, hierba hasta los tobillos, gradas supletorias, ilusión y méritos hasta las cejas. Como los que tuvo que hacer el Atlético de Madrid sacando dos balones bajo palos en el Anxo Carro para superar, con demora, al Lugo. Menos sufrimiento, aunque similar demora tuvo el Real Madrid para cerrar el choque ante el Arandina. Fue en un partido tan polar como la noche. Con pleno de suplentes y canteranos, en un campo bacheado y con un juego sin brillo. Joselu, Brahim y Rodrygo clasificaron a los blancos para octavos de final neutralizando así la catapulta del Arandina.

‘Bomba’ del Arandina y manta de Bellingham

“No es una cuestión de fuerza, sino de técnica”, describe Jorge González, más conocido como Pesca. Sin embargo, cuando uno ve su potente saque de banda, entiende que es una mezcla de las dos destrezas. El balón sale de lateral, Pesca recoge la toalla que le da un recogepelotas, seca el balón, toma carrerilla y cuelga el balón al área. No importa el lugar desde donde inicie la acción, pues la pelota siempre lleva dirección el área rival.

Te puede interesar: Sorteo de los octavos de final de Copa del Rey: horario, condicionantes, formato, ausencia del VAR y una incógnita

El Juan Carlos Higuero lo sabe y sus 10.000 almas patean el suelo cada vez que el balón se marcha por el lateral y calientan sus gargantas cuando el balón está en el aire. Sus compañeros, también conscientes de ello, se amontonan en los dominios de Kepa a la espera de salir con éxito de cualquier embrollo que pueda producirse. En más de una ocasión hubo conatos de ello, pero, finalmente, no se produjo el desenlace esperado por los burgaleses.

Bellingham, en el banquillo durante el Arandina-Real Madrid de Copa del Rey (EFE).

Jude Bellingham se ha convertido en la gran sensación del fútbol español esta temporada marcando 17 tantos y cinco asistencias, lo que traducido en palabras significa la temporada más anotadora de su carrera. Pese a no jugar ni un minuto en Aranda de Duero, el inglés dejó una imagen preciosa desde el banquillo. Vio a un recogepelotas de la Arandina pasando frío, se levantó y dio la manta para que se refugiara del clima. Un gesto aplaudido por el público del Juan Carlos Higuero.

Los billetes de la protesta en Burgos

A sólo 80 kilómetros de distancia, en El Plantío, el clima de crispación social afectó al partido de Copa del Rey entre el Burgos y el Mallorca, que tuvo que detenerse durante casi dos minutos por el lanzamiento de cientos de billetes falsos al terreno de juego en señal de protesta por la venta del club burgalés. La afición local mostró su disconformidad con el cambio de poderes, confirmado a finales del 2023 con el traspaso del 47% de las acciones del grupo Yucon (formado por empresarios burgaleses) al empresario argentino Marcelo Fígoli, presidente de la compañía de reciente creación Entretenimiento 360.

Te puede interesar: El Atlético se sostiene a sí mismo y evita que se le atragante la Copa del Rey en Lugo

En la ciudad todavía pesa el mal recuerdo del mandato de la familia Caselli, otra propiedad de origen argentino que dejó al club sumido en un mar de deudas y que comprometió su viabilidad al abandonar la entidad en 2021. De ahí que José Antonio Rojo, portavoz de la Asociación de Pequeños Accionistas, se pronunciase de manera contundente a finales del 2023. “No queremos pelotazos, porque no suelen salir bien. Por mucho dinero que pongas encima de la mesa, a veces la pelota no quiere entrar, tus mejores figuras se lesionan, la gestión tropieza con muchas cuestiones y cuando alguien no tiene ningún tipo de arraigo nos dejan aquí con el club y otra vez regresamos al pozo”.

Salamanca se queda sin luz

Esta tensión no la soporta ni la luz 🫣

Se queda a oscuras el Reina Sofía.



El inicio de la prórroga se pospone entretanto. #LaCopaMola pic.twitter.com/c1lNnU2lh0 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 7, 2024

Mantas en Aranda de Duero, protestas en Burgos y apagón en Salamanca. El partido entre Unionistas y Villarreal enfilaba la prórroga con un gol para cada equipo y la electricidad avisando del problema que estaba a punto de suceder. En la segunda parte la luz titilaba y se fue por completo antes de iniciar el tiempo extra. El colegiado ordenó a los equipos retirarse a los vestuarios hasta que el problema estuviese solventado, sin embargo, después de más de 30 minutos de reparaciones, decretó la suspensión de un encuentro que se completará este lunes a las 16.30, retrasando hasta las 18.30 el sorteo de octavos de final.

El público se tomó con humor el incidente. Además del juego de luces con la linterna de los teléfonos móviles, hubo cánticos de “Mañueco, paga la luz”, en referencia al presidente de la Junta de Castilla y León, presente en el campo, ya que el estadio Reina Sofía es propiedad del ayuntamiento de Salamanca. La Copa del Rey, el torneo que más ilusión genera dentro de nuestras fronteras alcanza los octavos de final. Ya sólo restan 16 equipos de los 32 que iniciaron el 2024 con el sueño de llegar a La Cartuja.