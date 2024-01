Alonso se pronuncia sobre su retirada y desvela el posible detonante: “Si sigue así seré el primero en levantar la mano”

Fernando Alonso celebra su podio conseguido en Brasil (EFE).

Abu Dhabi puso fin a la temporada 2023 de Fórmula 1, pero las miradas de los pilotos ya están puestas en Bahrein. Dentro de poco menos de tres meses iniciará una nueva campaña, que será la más larga de la historia con la disputa de 24 grandes premios, misma cantidad de carreras que estaba proyectado para el curso agonizado. Sin embargo, la estricta política sanitaria de China obligó a suspender su gran premio y las inundaciones en Imola canceló el de Emilia Romagna. Dos citas menos a un sobrecargado calendario que limitó el rugido de los motores a 22 carreras tradicionales más las seis del sprint, récord hasta se complete la próxima campaña.

Será en ese momento cuando Fernando Alonso, con 377 grandes premios en sus guantes, haya entrado, más aún, en la historia de la F1 al convertirse en el primer piloto que alcanza las 400 carreras. Un récord que se consumaría gracias a la gran cantidad de grandes premios, pero que, por otro lado, fatiga en exceso a los pilotos de tal manera que Alonso podría llegar a plantearse su retirada. “Quizá con este calendario tan exigente y cosas así algún día sienta que ha llegado el momento de dejarlo. Hay otras cosas en la vida, ya ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y el año que viene habrá 24 carreras…”, indica el asturiano en declaraciones recogidas por RacingNews365.

“Dije incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar. Si me siento tan bajo, creo que se notará y no estaré contento con mi rendimiento, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir: ‘Vale, ha llegado el momento’. Pero no creo que llegue ese momento en cuanto a sentirme así de bajo, porque tengo una confianza extrema en mí mismo con mi rendimiento. He descubierto que son tres carreras juntas y son este tipo de cosas las que agotan mi batería y no la conducción”, explica.

El ovetense prefiere guiarse por las sensaciones y valorará todo según vaya cada gran premio de 2024. “El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano”, afirma. Su llegada a Aston Martin ha sido un soplo de aire fresco en su carrera deportiva: cuarto en el Mundial de Pilotos, cuarto en Constructores y ocho podios. Unos resultados que ni el equipo de Silverstone ni el propio Alonso se esperaban.

Soy honesto, me esperaba en los puntos en el 80% de las carreras, entre el 50 y 60% en la Q3 y, afortunadamente, una vez en el podio. Con los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari, estar entre los tres primeros me pareció una misión imposible”, apunta. No obstante, la realidad superó a las expectativas. “Para este equipo, pelear constantemente en la zona delantera fue nueva experiencia y lo hicimos mejor de lo que podíamos esperar”, finaliza.

De cara a 2024, tanto la escudería como el piloto asturiano buscan dar el salto que les permita acercarse a Red Bull. Una vez detectados los motivos del bajón de rendimiento sufridos a lo largo de la segunda mitad del 2023, asentarse en el podio de manera más regular es el objetivo de cara al siguiente curso. “La razón de nuestra caída fue por una filosofía de desarrollo muy agresiva”, apunta Dan Fallows, director técnico de la escudería, como explicación al bajón de rendimiento del AMR23 de Alonso en la segunda mitad de la temporada.