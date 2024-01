Recibe un mensaje de su jefe para que trabaje horas extra y la respuesta sobre si las va a cobrar le deja atónito

Un camarero exhausto (ShutterStock)

La hostelería es uno de los sectores que están más de actualidad en España debido a sus condiciones laborales. Las largas jornadas acostumbran a combinarse con semanas con un único día libre y con sueldos bajos. Una de las cuentas de redes sociales que se encarga de denunciar estas situaciones es la de Jesús Soriano, más conocido por su perfil de @soycamarero. Este empleado con gran experiencia en la hostelería ha compartido una indignante conversación de WhatsApp entre un jefe y su empleado que ha causado mucho revuelo en X, antigua Twitter.

El post se titula “Fuera de su horario laboral (librando un solo día) recibe esto” y a continuación presentamos lo que se puede leer en el intercambio de mensajes. El empleador empieza con el siguiente párrafo: “Buenas. Mañana me haría falta que te quedases un par de horas más para dejar bien la exposición y tener para reponer de todo, por favor”.

Acto seguido, el empleado responde y pregunta cuánto dinero cobrará por hacer esas horas extra. “Hola, buenas tardes. ¿A cuánto es la hora extra?

La respuesta de su jefe no es precisamente contundente y acusa al empleado de falta de compromiso con la empresa: “Ya te lo descuento otro día, pero me gustaría un poco más de simpatía con el negocio”.

La conversación finaliza con el empleado preguntando “a qué se refiere con simpatía” y con una simple contestación del jefe: “Mañana hablamos”.

Tuit de Soy Camarero.

“Es indignante que estas cosas estén tan normalizadas”

La publicación del jueves 4 de enero se ha hecho viral y ya cuenta con 700 retuits, 4.000 Me Gusta y casi 200 comentarios. Entre ellos se puede palpar un sentimiento de indignación por parte los usuarios. “Es indignante que estas cosas estén tan normalizadas. Luego a quejarse en la tele cuando no encuentran esclavos (según ellos trabajadores)”, explica uno de ellos.

“Traduzco: quiero que trabajes por la cara, que me regales tu tiempo, que recordemos los preciosos tiempos del esclavismo. ¿Pero, la gente?”, añade otro. Otros señalan que quizás el empleador no quiere decir nada más al respecto para que no quede por escrito.

La polémica con el presidente Hostelería de España

Polémica por las palabras del presidente de Hostelería De España (Cepyme)

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, provocó controversia a finales de 2023 tras minimizar el impacto de las largas jornadas laborales en el sector durante un congreso sobre el desafío de cubrir vacantes laborales organizado por CEPYME. “Que un camarero diga que trabaja 10 horas, no sé si es grave”, declaró de forma irónica, generando indignación en redes sociales. Las críticas hacia las condiciones de trabajo en hostelería se intensifican en España, un país donde el 0,9% de los empleos no encuentran ocupantes, según Eurostat.

Yzuel, en su intervención, defendió las prácticas laborales actuales describiéndolas como “flexibilidad” y contestó sarcásticamente a quejas sobre las extensas horas de trabajo, diciendo: “¡Joder, qué dolor!”.

La respuesta en plataformas digitales no se hizo esperar, mostrando un amplio rechazo de la comunidad a las palabras de Yzuel. De hecho, comparaciones con una frase de un personaje ficticio de la serie La que se avecina subrayaron el tono inapropiado de sus comentarios. Ante el malestar generado, Hostelería de España difundió un video donde Yzuel se disculpó, reconociendo haber cometido un error al intentar introducir humor en una cuestión tan seria como la empleabilidad en la hostelería. El debate sobre la sostenibilidad laboral en el sector es una constante en la sociedad española, especialmente con el auge de las redes sociales como canales de denuncia y opinión pública.