Mbappé sobre su futuro en el PSG y su posible incorporación al Real Madrid: “Aún no he tomado una decisión”

El Parque de los Príncipes acogió la final de la Supercopa de Francia entre el PSG y el Toulouse. El conjunto parisino no tardó en abrir marcador con un tanto de Lee Kang-in. Un marcador que sentenció el francés Kylian Mbappé con un tanto antes del pase por los vestuarios, dejando a su equipo con una distancia de dos tantos, y con el único deber de aguantar. Lo hicieron así los de Luis Enrique, que con el pitido final del árbitro levantaron la Supercopa. Pero también lo volvió a hacer Mbappé, que anotó un auténtico golazo. Recibió el balón a unos 30 metros de portería y burló hasta a cinco rivales antes de conectar un zurdazo directo a la red.

Kylian es el regalo de Reyes Magos que desde hace varias temporadas pide Florentino Pérez. Una incorporación que está dando mucho de que hablar y que se está alargando en el tiempo, con un francés todavía que finaliza contrato este mes de junio. Así, después del partido, atendió a los medios de comunicación en zona mixta y volvió a pronunciarse sobre su futuro, donde afirmó que no había tomado “una decisión”, pero que esta no era “cuestión interna” sino que hay que “pensar en el equipo”. “Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, aseguró Mbappé que mencionó el acuerdo al que llegó en verano con Al Khelaïfi. Al parecer, el francés perdonaría las primas para no perjudicar al conjunto en caso de que salga completamente gratis del club.

La decisión del capitán de la selección francesa es algo que está en el foco mediático desde hace dos años. La incertidumbre de si se va a ir o no y a qué equipo uno de los mejores jugadores del mundo en estos momentos envuelve a todos los clubes, que esperan con ansias saber el próximo destino del francés. En la capital español, el conjunto blanco lo espera con los brazos abiertos, pero no es el único equipo interesado, pues por ejemplo, el Liverpool también estudia la forma de incorporarlo a su plantilla.

Algo que se ha criticado en estos últimos años es la expectativa del francés. Cuando parecía que todo estaba hecho volvía a ocurrir cualquier incidente que hacía retroceder las negociaciones. Ante esto, Kylian ha adelantado que si tiene claro su futuro, no hará esperar para hacer pública la decisión: “En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa”.