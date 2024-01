Cómo solicitar la ayuda de 230 euros de la Seguridad Social por tener hijos a cargo

Qué es la ayuda por hijo a cargo de la Seguridad Social: requisitos y cómo solicitarla.

La Seguridad Social ha implementado una medida importante destinada a apoyar económicamente a las familias con menores a cargo, prestando especial atención a aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica. La iniciativa consiste en una prestación económica que puede alcanzar una suma de hasta 115 euros al mes por cada hijo que sea menor de edad. Este beneficio está enfocado en las familias que ya son receptoras del Ingreso Mínimo Vital, así como aquellas que se benefician de otras prestaciones orientadas a la protección familiar.

En el caso de familias con dos hijos, la asistencia económica puede incrementarse hasta los 230 euros mensuales. No obstante, la cantidad a percibir varía y se determina en base al número de hijos menores que forman parte del núcleo familiar, y considerando la edad que estos tengan al 1 de enero del ejercicio fiscal en curso, ajustándose a los tramos actualizados para el año 2023.

La prestación incluye una característica destacable: se adjudica de manera automática a las familias que reúnen los requisitos exigidos. La cantidad específica asignada en la ayuda son diferenciadas según la edad del menor: se otorgan 115 euros mensuales por cada hijo menor de 3 años, mientras que los niños de entre 3 y 6 años perciben 80,50 euros, y aquellos con edades comprendidas entre 6 y 18 años, reciben 57,50 euros cada mes.

Para que una familia sea considerada elegible y pueda recibir este complemento económico, debe cumplir con ciertos criterios fiscales. Específicamente, los ingresos familiares del año precedente no deben exceder el 300% del umbral de renta garantizada mediante el Ingreso Mínimo Vital. Por otra parte, el patrimonio neto de la familia no debe superar el 150% de los límites establecidos para este indicador, siempre y cuando no se tomen en cuenta aquellos bienes no considerados como activos societarios. Tomando como ejemplo a una familia con dos hijos menores de 3 años, esta podría beneficiarse con una ayuda total de 230 euros por mes durante el año 2023.

Formulario de solicitud y requisitos

Para solicitar cualquier prestación familiar, tienes la opción de completar el formulario a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, enviarlo por correo ordinario o presentarlo en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

No obstante, es imprescindible conocer si se cumplen los requisitos exigidos por la administración: