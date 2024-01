El PP presentará una enmienda a la totalidad a la ley de amnistía y Vox confirmará si lo hace a lo largo del día

Feijóo y Abascal se reúnen en el Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra - Europa Press)

Este miércoles los diputados votarán las enmiendas a la totalidad presentadas en la Mesa del Congreso por parte del Partido Popular (PP) y, como se anticipa, de Vox. Este paso crucial se dará en una sesión que, de manera circunstancial, se celebrará en el Senado, debido a las reformas que se están llevando a cabo en el Congreso, por lo que han obligado a trasladar la actividad parlamentaria al edificio de la Cámara Alta.

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, comunicará los detalles de la enmienda a la totalidad en una rueda de prensa convocada en la sede del partido. Al mismo tiempo, se espera que Vox, otro de los principales opositores a la ley, revele si presenta una enmienda al texto total a lo largo del día.

Te puede interesar: Cristina Armunia, periodista: “Hemos normalizado encadenar muchos contratos, los sueldos bajos y que el trabajo nos defina”

Aunque el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad concluye a las 18:00 horas, algunas formaciones políticas ya han adelantado sus movimientos. UPN y Coalición Canaria, aunque están explícitamente en contra de la ley, han decidido no presentar vetos. No obstante, Alberto Catalán, el diputado de UNP ha afirmado su intención de apoyar las enmiendas que se registren. En la misma línea, Vox había insinuado previamente su plan de proponer una enmienda con un texto alternativo, lo que obligará a votar las propuestas de Vox y el PP por separado, aunque previsiblemente no serán aceptadas.

Miriam Nogueras interviene en el pleno del Congreso de los Diputados. (Eduardo Parra - Europa Press)

Se espera que la discusión en torno a estas enmiendas se lleve a cabo la próxima semana en el Senado, y es altamente probable que sean descartadas por la mayoría parlamentaria que ya dio luz verde a la tramitación de la ley el pasado mes de diciembre. Esta mayoría está representada por 178 diputados pertenecientes a PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, frente a los 172 que sumarían diputados de PP, Vox, UPN, y posiblemente el voto de Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria.

Te puede interesar: Criticada por sus “discursos tránsfobos”, la nueva directora del Instituto de las Mujeres pide perdón y asegura que trabajará por una “política integradora”

Tras el debate de las enmiendas a la totalidad, el proceso legislativo avanzaría hacia la Comisión de Justicia del Congreso para considerar e integrar posibles enmiendas parciales. Actualmente, el PSOE está en medio de negociaciones con los partidos independentistas para consolidar el texto de la ley. A su vez, el plazo para la inscripción de dichas enmiendas ha sido prorrogado hasta el 16 de enero a las 18:00 horas, tras una solicitud del PSOE por una extensión de una semana más.

La Mesa del Congreso tiene programada una reunión el próximo martes 9 de enero, cuando se decidirá si se extiende aún más el tiempo para entregar enmiendas parciales. A pesar de estos ajustes temporales, el partido socialista mantiene la confianza en que la ley será aprobada por el Congreso antes de concluir el mes. La tramitación de esta ley promete ser un punto de inflexión significativo en el escenario político del país, con implicaciones profundas en el panorama legislativo.