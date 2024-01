Muere Carmen Valero, primera atleta española en competir en unos Juegos Olímpicos

La exatleta Carmen Valero.

Carmen Valero fue una deportista española pionera en el atletismo femenino en España. Destacó por sus competiciones en maratón y campo a través. En esta última consiguió ser dos veces campeona del mundo en Chepstow 1976 y en Düsseldorf 1977. Además, coincidiendo en año con su primer título mundialista, Valero participó en los Juegos Olímpicos de Montreal. La aragonesa ha fallecido a los 68 años de edad en Sabadell a causa de un derrame cerebral.

La Federación Española de Atletismo confirmó en su perfil de X (antiguo Twitter) el fallecimiento de la exatleta: “Nos ha dejado Carmen Valero”. La propia institución había informado en la madrugada de este martes que Valero había sufrido “un derrame cerebral antes de acabar el año”. Tras estar varios días en coma, hoy había sido desconectada y su corazón seguía latiendo.

Nos ha dejado Carmen Valero 🖤



Nuestra pionera.



La mujer que abrió camino.



La madre de nuestro atletismo.



La primera atleta olímpica 🇪🇸.



Bicampeona del Mundo de cross.



La mejor atleta española del s.XX



Gracias, Carmen, te estaremos eternamente agradecidos.



DEP pic.twitter.com/fm9yayrdii — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) January 2, 2024

“Con profunda tristeza decimos adiós a Carmen Valero. Referente, ejemplo y guía para todas las mujeres que siguieron sus pasos. Su legado es imborrable. Fue la primera atleta española y en dos ocasiones se proclamó campeona del mundo de campo a través. Descanse en paz”, escribía el Consejo Superior de Deportes (CSD) en sus redes.

“Hoy es un día muy triste, se nos hace imposible decir adiós a la mujer que transformó nuestra historia. Carmen fue un talento innato en medio de unas circunstancias casi imposibles para la mujer. Hoy somos lo que somos, gracias a ella. Nunca te olvidaremos. DEP”, escribió Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo, en X.

La trayectoria de Carmen Valero

La deportista nacida en Castelserás en 1955 y se inició en el atletismo en 1969 con el entrenador Josep Molins (fallecido en marzo de 2023). Fue dos veces consecutivas campeona del mundo campo a través (1976 y 1977), así como subcampeona en 1975. Junto a su participación en los JJOO de Montreal en las pruebas de 800 y 1.500, pronto se colocó en el panorama internacional como una de las corredoras de larga distancia más destacadas de su tiempo. “Tengo una espina clavada. Estaba muy bien preparada, llegaba muy bien, con muchas opciones de hacer algo grande en el 1.500. Pero te lo juegas todo en un instante. Una atleta alemana me empujó en la curva y perdí varias posiciones”, relataba la internacional sobre su experiencia olímpica.

Entre 1972 y 1986, Carmen Valero fue campeona de España en distintas modalidades (800 metros, 1.500 metros, 3.000 metros y 5.000 metros, 1.500 en pista cubierta y campo a través). Fue elegida mejor atleta femenina del siglo XX por la Asociación Española de Estadísticos del Atletismo. Entre otras distinciones, fue galardonada con la Medalla de Plata de la Real Orden del Mérito Deportivo y la Medalla de Plata al Mérito Deportivo otorgada por el Consejo Superior de Deportes.

Carmen Valero en su época dorada.

Al rememorar sus inicios en el deporte, hacía énfasis en los comentarios despectivos de ciertos dirigentes de finales de los años 70, los cuales menospreciaban las capacidades de las atletas españolas, refiriéndose a ellas de forma peyorativa (con adjetivos como “culonas” y “pechugonas”). Frente a esto, decidió demostrar su valía con éxitos y triunfos deportivos.

Tras su retirada del deporte profesional, continuó vinculada al atletismo, manteniéndose como una referencia en el deporte español. “Si volviera a nacer, haría lo mismo. Siempre me ha gustado mucho correr y he disfrutado mucho con el atletismo. No me considero nadie especial, aunque sí fui una pionera”, reflexionaba para HERALDO de Aragón en 2016. El pasado mes de mayo, fue una de las invitadas a participar en el IV Memorial Miguel de la Quadra-Salcedo, disputado en la Universidad Complutense de Madrid. En su persona se rindió homenaje a la participación en el primer Campeonato de España en la distancia de 1.500.