Nadal, en busca de un nuevo capítulo en su historia después de la lesión

Después de 347 días de ausencia, marcados en su ánimo y en su calendario, Rafa Nadal reapareció en el escenario del tenis mundial. La pista de Brisbane fue la confidente de su vuelta, un telón de fondo que vio al español sumar sus primeros minutos de juego. En un cruce de dobles, Nadal y su entrenador Marc López enfrentaron a la pareja australiana compuesta por Max Purcell y Jordan Thompson, quienes se impusieron por un doble 6-4 en un partido que para Nadal fue más que un encuentro: una prueba de resistencia y adaptación. El principal objetivo con el que aterrizaba el español en la capital de Queensland era sumar minutos que le diesen rodaje para afrontar el Open de Australia, primer Grand Slam de la temporada.

Dos días después de su debut en dobles, el manacorí reaparecerá en solitario en la pista de Brisbane. Lo hará ante el austriaco Dominic Thiem en el penúltimo turno de la sesión nocturna del torneo (no antes de las 9:30 am hora peninsular). Ambos compartieron entrenamiento los días previos al comienzo oficial del torneo. Se tratará de un enfrentamiento entre viejos conocidos, pues ya se han medido en quince ocasiones, con nueve victorias para el español frente a las seis del austriaco. Cierto es que el español se apuntó las citas más importantes: dos finales de Roland Garros y otra final del Masters de Madrid. Aunque no se puede olvidar que Thiem ganó los dos encuentros más recientes, que datan de 2020: cuartos de Australia y ATP Finals. El austriaco viene de la fase previa con dos partidos en su rodaje.

Dominic llegó a ser el número tres del mundo y campeón del Abierto de Estados Unidos en 2020. Lo cierto es que ambos, más allá de altos puestos en el ranking, tienen más cosas en común. Thiem compartió con Nadal la narrativa de una lesión que puso una pausa en su carrera. Su rotura en la muñeca derecha en los octavos del Mallorca Championships en junio de 2021, donde se perfilaba como el quinto mejor tenista del planeta, lo condenó al silencio de las pistas durante el resto de la temporada. No volvió a reaparecer hasta 2022, y ha tenido que esperar hasta este 2024 para poder saltar el umbral del Top-100 y colocarse en el puesto 98, fruto del gran esfuerzo del tenista.

Después de los once meses de lesión y su paso por quirófano, Nadal encara este martes una nueva era. Con miras al torneo en Roland Garros, donde buscará su decimoquinto triunfo, y los Juegos Olímpicos en el horizonte, el exnúmero uno, actualmente en la posición 672, da los primeros pasos en un año que traerá respuestas más allá de los puntos y los sets. En una perspectiva que incluye su posible despedida, el español se resiste al adiós sin antes medir su capacidad sobre la pista.

“No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo”

Nadal, humilde en sus expectativas, reconoce que el futuro es una incógnita. El disfrute del juego y la capacidad competitiva son su balanza para medir la felicidad y la satisfacción en este deporte que ha sido su vida por dos décadas. “No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo. Quiero decir, no en el sentido de ganar los eventos más importantes, sino en el sentido que me hace feliz, sentirme competitivo para salir a la pista y sentir que puedo competir contra cualquiera”, asume Nadal.

Este martes, el ambiente de competición y alivio teñirán la pista del Pat Rafter Arena, un enfrentamiento entre dos tenistas que dejan atrás un calvario y comienzan un camino para volver a lo que algún día fueron. El camino hacia el Open de Australia empieza aquí, en este juego preparatorio que atestigua un Nadal volviendo a lo que mejor sabe hacer. Thiem, igual de marcado por la necesidad y las expectativas, entiende lo que está en juego.

El que triunfe, se enfrentará en la ronda siguiente al ganador del duelo entre Aslan Karatsev y el local Jason Kubler. Nadal y Thiem, con sus historias entrelazadas por el infortunio y la destreza, ahora buscan un capítulo victorioso. Con la raqueta en mano, el diálogo con el tiempo y el marcador comienza un nuevo capítulo para dos tenistas que nunca perdieron la esencia de campeones.