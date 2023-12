Un restaurante cierra en los festivos de Navidad y recibe multitud de elogios: “Lo hacemos para que nuestro equipo disfrute con su familia”

Un restaurante cerrado. (Archivo)

El restaurante O Noso Lar, ubicado en el municipio de San Cibrao (Lugo), ha decidido cerrar sus puertas en fechas claves de la Navidad para priorizar el bienestar de sus trabajadores. El propietario, Jesús María López Rey, anunciaba hace dos semanas que el establecimiento no atenderá al público los días 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre, además del 1 de enero, siguiendo lo que afirma ser una costumbre de siete años. La medida permite que su personal pase estas fechas tan señaladas con sus seres queridos en lugar de trabajando.

La noticia, difundida originalmente en la cuenta de X (antes Twitter) Soy Camarero, se hizo viral hasta alcanzar las 90,000 visualizaciones, catalizando un debate en las plataformas digitales. Aunque la situación ha provocado una ola de apoyo y felicitaciones para López Rey, también ha suscitado distintas opiniones en la esfera virtual. Profesionales del sector de la hostelería se expresan a favor de que esta práctica se extienda, mientras que otros indican que trabajar en festividades es parte estructural de la industria.

Las reacciones al comentario en esta red social reflejan una variedad de opiniones. Mientras algunos trabajadores de la hostelería aplauden la iniciativa de O Noso Lar, argumentando que más establecimientos deberían seguir este ejemplo, otros sostienen que la industria está diseñada para operar durante las festividades. “Me parece muy bien y así debería ser en todos los establecimientos de este campo, pero tenían que ser los propios clientes quienes tuvieran un poco de empatía hacia los empleados”, dice un usuario en respuesta.

Más restaurantes cierran en estas fechas

El fenómeno del cierre en días festivos también se observa en otros establecimientos de la comarca de A Mariña, mostrando que la iniciativa de O Noso Lar no es un caso aislado. El debate actual se centra en cómo equilibrar las necesidades comerciales y el derecho al descanso de los trabajadores durante periodos de alta demanda como la temporada navideña.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Con los camareros

“Pregunté al churrero si abrían los domingos, que es el día de pasar y tomar chocolate con churros, y literalmente me dijo: “Señora, los domingos cerramos que tenemos que conciliar”. Sin comentarios, si el churrero tienen que conciliar y el bombero, sanitario, etc no lo hacen, pues hasta aquí hemos llegado. Nunca pisaré esa churrería llena de soberbia¡”, recogía otro post de Soy Camarero de una denunciante en una reseña en la que se quejaba de que la churrería no abriese a su gusto. Por otro lado, además de este negativo comentario, su reseña iba acompañada de una muy baja valoración del restaurante, tanto a la comida, como al servicio, como al ambiente. “Soberbia, dijo el cazo a la cazuela”, comentaba Soy Camarero al exponer este comentario.

La publicación ha sobrepasado las 250.000 reproducciones en la red social X. Además, acumula más de 3000 me gusta y decenas de comentarios. Los usuarios de esta red social no dudo en mostrar su descontento sobre la última publicación de Soy camarero. La reseña que criticaba la decisión de cerrar los domingos de la churrería ha traído consigo una ola de solidaridad con los comercios y negocios hosteleros. De esta forma, la crítica ha ido en la otra dirección, es decir, hacia quien se queja del descanso de los trabajadores.